Kadıköy’de 3 katlı binadaki patlamanın şiddeti, sabah aydınlığında belirginleşti

İstanbul Kadıköy'de 3 katlı binanın 2. katında meydana gelen v3 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından yıkımın şiddeti, günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.

Saat 19.00 sıralarında Fikirtepe Mahallesi'nde, 3 katlı binanın 2'inci katında patlama oldu. Patlama sonrasında bina alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına merdiven araçlarıyla müdahale ederken, polis ekipleri olayın yaşandığı sokağa şerit çekerek önlem aldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

3 kişi hayatını kaybetti

DHA'nın aktardığına göre; dumandan etkilenen 1 kişi acil servis ekipleri tarafında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın sonrasında olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Yapılan incelemenin ardından bina içerisinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Büyük hasar, sabah aydınlığında ortaya çıktı

Patlamanın şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı. 3 katlı binanın patlamayla birlikte büyük hasar aldığı, duvarlarının yıkıldığı görüldü.