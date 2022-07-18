Petrol
103.46
2.27%
Euro
17.7562
1.17%
Dolar
17.4903
0.52%
Altın
964.29
0.88%
Borsa
244
2.42%
Bitcoin
385.100
4.41%
BTXN Coin
7.54
2.58%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Kadıköy’de ağaç seyir halindeki aracın üzerine devrildi

    Kadıköy'de seyir halindeki hafif ticari aracın üzerine ağaç devrildi. Ağaç itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı.
    • 18.07.2022 - 14:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kadıköy’de ağaç seyir halindeki aracın üzerine devrildi

    İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Erenköy Ömerpaşa Sokak’ta saat 13.00 sıralarında seyir halindeki  Barış Geyik yönetimindeki 34 ZU 7530 plakalı hafif ticari aracın üzerine gövdesinden kırılan ağaç devrildi.

    Gürültüyü duyan çevre sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri sokağı kapatarak güvenlik önlemi aldı.

    İtfaiye ekipleri ağacı kaldırdı

    İtfaiye ekipleri devrilen ağacı motorlu testere ile keserek aracın üzerinden kaldırdı.

    Ekiplerin çalışması sırasında kapatılan yol, devrilen ağacın kaldırılmasının ardından açıldı.

    "Saniye farkıyla kurtuldum"

    Araç sürücüsü Barış Geyik,"Eczaneleri bitirip depoya dönerken ağaç olduğu gibi aracın üstüne devrildi. Çok şükür ben saniye farkıyla kurtuldum. Seyir halindeydim. Önümdeki araç geçti. Ben geçerken aracımın üzerine devrildi." şeklinde konuştu.

    Kadıköy’de ağaç seyir halindeki aracın üzerine devrildi #1

    Kadıköy’de ağaç seyir halindeki aracın üzerine devrildi #2

    Kadıköy’de ağaç seyir halindeki aracın üzerine devrildi #3

    Kadıköy’de ağaç seyir halindeki aracın üzerine devrildi #4

    Kadıköy’de ağaç seyir halindeki aracın üzerine devrildi #5

    Kadıköy’de ağaç seyir halindeki aracın üzerine devrildi #6


    İlginizi Çekebilir

    Çin’de sel felaketi: 12 ölü 12 kayıp
    Dünya

    Çin’de sel felaketi: 12 ölü 12 kayıp

    İstanbullular deniz kenarlarına akın etti
    3. Sayfa

    İstanbullular deniz kenarlarına akın etti

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 USD kazanın!
    Tesla

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir