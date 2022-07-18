Kadıköy’de ağaç seyir halindeki aracın üzerine devrildi

Kadıköy'de seyir halindeki hafif ticari aracın üzerine ağaç devrildi. Ağaç itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Erenköy Ömerpaşa Sokak’ta saat 13.00 sıralarında seyir halindeki Barış Geyik yönetimindeki 34 ZU 7530 plakalı hafif ticari aracın üzerine gövdesinden kırılan ağaç devrildi.

Gürültüyü duyan çevre sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri sokağı kapatarak güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekipleri ağacı kaldırdı

İtfaiye ekipleri devrilen ağacı motorlu testere ile keserek aracın üzerinden kaldırdı.

Ekiplerin çalışması sırasında kapatılan yol, devrilen ağacın kaldırılmasının ardından açıldı.

"Saniye farkıyla kurtuldum"

Araç sürücüsü Barış Geyik,"Eczaneleri bitirip depoya dönerken ağaç olduğu gibi aracın üstüne devrildi. Çok şükür ben saniye farkıyla kurtuldum. Seyir halindeydim. Önümdeki araç geçti. Ben geçerken aracımın üzerine devrildi." şeklinde konuştu.





















