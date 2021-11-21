Bir ailenin 3 çocuğuyla birlikte motosiklet üzerindeki tehlikeli görüntüleri kazaya davetiye açtı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Göztepe'de bulunan libadiye caddesi üzerinde bir motosiklette 3'ü çocuk, 5 kişilik aile yolculuk yaptı.

Kazaya davetiye çıkaran motosiklet sürücüsü, trafikteki diğer araç sürücülerinin canını da hiçe saydı.

KASK ÖNLEMİ ALINMADI

Çocuklarda ve motosiklet sürücüsünde kask bulunmadığı gözlerden kaçmadı.

Kazaya davetiye çıkaran motosiklet sürücüsü, trafikteki diğer araç sürücülerinin canını da hiçe saydı.

ÇOCUKLAR DÜŞME TEHLİKESİ YAŞADI

İki kişi motosiklet üzerinde seyahat ederken, üç çocuk ise motosiklet sepetinde düşme tehlikesi ile yoluna devam etti.

Ailenin, hiçbir koruma ve güvenlik önlemi olmadan seyahat etmesi görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Kadıköy'de aile boyu tehlikeli yolculuk ViDEO