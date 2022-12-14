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    Kadıköy'de alkollü sürücü kaza yaptı, burnu bile kanamadı

    Alkollü olduğu belirlenen sürücü, D-100 Karayolu’nda otomobilin kontrolünü kaybetti. Kaldırıma çarparak savrulan otomobil takla attı. Sürücü ve yanındaki arkadaşı, kazayı yara almadan atlattı.
    • 14.12.2022 - 09:43
    • Güncelleme : 14.12.2022 - 10:02
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    Kadıköy'de alkollü sürücü kaza yaptı, burnu bile kanamadı

    İstanbul’un Kadıköy ilçesi Dumlupınar Mahallesi D-100 Karayolu’nda gece saat 04.00 sıralarında seyir halinde olan Ulaş Can Çiftçi, kullandığı 34 CRS 935 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Kaldırıma çarpan otomobil, savrulup takla attı.

    2.42 promil alkollü çıktı

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Ulaş Can Çiftçi'nin, 2.42 promil alkollü olduğu belirlendi.

    DHA’nın haberine göre sürücünün ehliyetine el konulurken, otomobil ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

    İstanbul'da alkollü sürücü, aracıyla takla attı VİDEO

    Kadıköy de alkollü sürücü kaza yaptı, burnu bile kanamadı #1

    Kadıköy de alkollü sürücü kaza yaptı, burnu bile kanamadı #2

    Kadıköy de alkollü sürücü kaza yaptı, burnu bile kanamadı #3

    Kadıköy de alkollü sürücü kaza yaptı, burnu bile kanamadı #4


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