İstanbul'un Kadıköy ilçesinde sabah saatlerinde kaza meydana geldi.
Eren Serhan yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak park halindeki taksiye çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle otomobil yan yatarken içindeki sürücü ve yolcu koltuğundaki kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Alkollü çıktı
Yaralılar, itfaiye yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Ambulansta ayakta tedavi edilen yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada sürücünün 1.73 promil alkollü olduğu öğrenildi.
"Taksiye çarptıktan sonra yan yattı"
Görgü tanığı Nurettin Gürkan "Biz durakta otururken gürültü duyduk. Otomobil park halindeki taksiye çarptıktan sonra yan yattı. İçindeki 2 kişiyi itfaiye çıkardı, durumları iyiydi." dedi.
Kazanı anı güvenlik kamerasına yansıdı.