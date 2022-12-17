Polis ekiplerinin kentte gerçekleştirdiği denetimlerde, uygulamaya takılan bir sürücü alkollü yakalandı. Yanındaki arkadaşı ise kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Düzeleceğiz ağabey" dedi.

Yurt genelinde huzur ve asayişin sağlanması adına denetimler sürüyor.

Son olarak İstanbul'un Kadıköy ilçesinde araç sürücülerine alkol denetimi yapıldı.

Kadıköy’de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipler amirliğince otomobil ve sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Modifiye araç denetimi yapıldı

Tek tek araçları durduran polis ekipleri, araç sürücülerinin gerekli evrak ve belgelerini de kontrol etti.

Ayrıca kurallara aykırı egzoz kullanan sürücülerin tespiti için ‘modifiye araç' denetimi de yapıldı.

Alkollü araç kullanırken yakalandı

Uygulama sırasında mevzuata aykırı olarak araçlarında değişiklik yaptığı tespit edilen araç sürücülerine ise ceza kesildi.

Denetime takılan bir şahsa 1.08 promil alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL para cezası uygulanarak ehliyetine 6 ay el konuldu.

İHA'nın aktarımına göre; alkollü sürücünün yanındaki arkadaşı Yusuf Taşkın’ın promil oranı ise yasal cezai sınırın altında çıktı.

Kadıköy’de alkollü yakalanan sürücü: Haberlere çıkalım abi VİDEO



"Haberlere çıkalım abi herkes fenomen oluyor"

Alkollü sürücünün arkadaşı Yusuf Taşkın, “Düzeleceğiz ağabey yapacak bir şey yok. Abi iş çıkışı nerde içtik bilmiyorum. Biz hem gitar çalıyoruz, hem yiyoruz, hem içiyoruz, hem söylüyoruz. Dördü bir arada cappucino. Haberlere çıkalım abi herkes fenomen oluyor, bizim neyimiz eksik biz niye olmayalım. Ailemiz görsün makara yaptığımızı herkes biliyor. Alkol testi yaptık negatif çıktı korona değilmişim ağabey.” diye konuştu.