Kadıköy’de amatör sanatçı, evinde öldürülmüş halde bulundu

İHA
İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi'nde ikamet eden makine mühendisi ve aynı zamanda amatör olarak müzikle ilgilenen Çınar Ersanlı'nın (40) yakınları, günlerdir kendisinden haber alamıyordu.
EVDE ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULDULAR
Ersan'ın evine giden yakınları, çilingir yardımıyla evin kapısını açtırdı. Kapının açılması ile birlikte yakınları, Ersanlı'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Çınar Ersanlı, evinin salonunda elleri, ayakları ve ağzı havlu bir bezle bağlanmış halde bulundu.
17 AĞUSTOS'TAN BERİ HABER ALINAMIYORDU
Ersanlı'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden genç müzisyenden 17 Ağustos'tan bu yana haber alınamadığı öğrenilirken, polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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