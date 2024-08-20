Kadıköy’de amatör sanatçı, evinde öldürülmüş halde bulundu İstanbul Kadıköy'de günlerdir kendisinden haber alınamayan amatör müzisyen Çınar Ersanlı, evinde elleri ve ayakları bağlı halde öldürülmüş olarak bulundu.

İHA

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi'nde ikamet eden makine mühendisi ve aynı zamanda amatör olarak müzikle ilgilenen Çınar Ersanlı'nın (40) yakınları, günlerdir kendisinden haber alamıyordu.

EVDE ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULDULAR

Ersan'ın evine giden yakınları, çilingir yardımıyla evin kapısını açtırdı. Kapının açılması ile birlikte yakınları, Ersanlı'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Çınar Ersanlı, evinin salonunda elleri, ayakları ve ağzı havlu bir bezle bağlanmış halde bulundu.

17 AĞUSTOS'TAN BERİ HABER ALINAMIYORDU

Ersanlı'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden genç müzisyenden 17 Ağustos'tan bu yana haber alınamadığı öğrenilirken, polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)