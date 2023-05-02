DHA
İstanbul'un Kadıköy ilçesi Fikirtepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, motosiklet sürücü ile yanından geçen bir otomobil sürücüsü arasında yol vermediği gerekçesiyle tartışma başladı.
Tartışmanın büyümesiyle otomobilden inen dört kişi motosiklet sürücüsünü darbetmeye başladı.
Başından yaralandı
Motosiklet sürücüsü aldığı darbelerle başından yaralandı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmaya çalıştı.
Saldırganlar daha sonra otomobile binip olay yerinden uzaklaştı. O anlar bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.