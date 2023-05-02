Kadıköy'de araçtan inip motosiklet sürücüsünü dövdüler Kadıköy'de seyir halindeki araçtan inen 4 kişinin, yol verme tartışmasında motosiklet sürücüsünü dövdüğü anlar kameralara yansıdı.

DHA

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Fikirtepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, motosiklet sürücü ile yanından geçen bir otomobil sürücüsü arasında yol vermediği gerekçesiyle tartışma başladı.

Tartışmanın büyümesiyle otomobilden inen dört kişi motosiklet sürücüsünü darbetmeye başladı.

Başından yaralandı

Motosiklet sürücüsü aldığı darbelerle başından yaralandı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmaya çalıştı.

Saldırganlar daha sonra otomobile binip olay yerinden uzaklaştı. O anlar bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.