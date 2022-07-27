İki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, 2 kişi av tüfeğinden ateşlenen saçmaların hedefi olurken sokaktan geçen bir vatandaşa da yorgun mermi isabet etti.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde aralarında husumeti bulunan iki grup arasında, silahlı çatışma yaşandı.

Yaşanan olayda, iki grup üyesi, av tüfeğinden çıkan saçmaların hedefi olurken sokaktan geçen 18 yaşındaki bir vatandaş da yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralandı.

Silahı otomobil tekerleğine sakladılar

Kaçmaya çalışan yaralı iki grup üyesi, daha fazla ilerleyemeyince üzerlerinde bulunan silahı park halindeki otomobilin tekerleğine sakladı.

Kadıköy’de av tüfekli çatışma

Şahıslar yakalandı

Çevrede bulunan vatandaşlar durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, kaçan şahısları yaralı olarak yakaladı.

3 yaralının durumu iyi

İHA'nın haberine göre; ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılan 3 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.