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    Kadıköy’de av tüfekli çatışma

    İki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, 2 kişi av tüfeğinden ateşlenen saçmaların hedefi olurken sokaktan geçen bir vatandaşa da yorgun mermi isabet etti.
    • 27.07.2022 - 12:41
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 13:19
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    Kadıköy’de av tüfekli çatışma

    İstanbul'un Kadıköy ilçesinde aralarında husumeti bulunan iki grup arasında, silahlı çatışma yaşandı.

    Yaşanan olayda, iki grup üyesi, av tüfeğinden çıkan saçmaların hedefi olurken sokaktan geçen 18 yaşındaki bir vatandaş da yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralandı.

    Silahı otomobil tekerleğine sakladılar

    Kaçmaya çalışan yaralı iki grup üyesi, daha fazla ilerleyemeyince üzerlerinde bulunan silahı park halindeki otomobilin tekerleğine sakladı.

    Kadıköy’de av tüfekli çatışma

    Şahıslar yakalandı

    Çevrede bulunan vatandaşlar durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, kaçan şahısları yaralı olarak yakaladı.

    3 yaralının durumu iyi

    İHA'nın haberine göre;  ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılan 3 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Kadıköy’de av tüfekli çatışma #1

    Kadıköy’de av tüfekli çatışma #2


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