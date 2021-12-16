Sokaktan koşarak gelen bir şahıs, “Ben Superman’im” diyerek bir mekanda, müşterilerin masasının üzerine atladı. Yere düşen şahıs koşarak uzaklaşırken, o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde geçtiğimiz salı günü saat 02.30 sıralarında, bir eğlence mekanında müşterilerin yoğun olduğu esnada sokak üzerinden koşarak gelen bir şahıs, ‘Ben Superman’im’ diye bağırarak müşterilerin oturduğu masanın üzerine atladı.

Masada oturan müşterilerle birlikte yere düşen şahıs, bir süre yerden kalkamayarak sürüklendi. Şahıs, daha sonra çevredekilerin şaşkın bakışları arasında gözden kayboldu.

O anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy’de ‘ben Superman’im’ dedi, masaların üzerine atladı VİDEO



“BİZ DE NE OLDUĞUNA ŞAŞIRDIK”

Olayın yaşandığı işletmenin personeli, “Biz o esnada normal çalışmamızı sürdürüyorduk. Arkadaşın biri yukarıdan koşarak ‘Ben Superman’im’ diyerek masaların üzerine atladı. Yere düştükten sonra biraz daha zıpladı. Sonra kaçarak uzaklaştı. Biz de ne olduğuna şaşırdık. Bir anda garip geldi. Arkadaş sanırım bir an Superman olduğunu düşündü. Buralarda biraz doz kaçınca böyle şeyler yaşanabiliyor.” diye konuştu.