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    Kadıköy'de bir kadın çatıda yoga yaparken görüntülendi

    Kadıköy’de bir kadının çatıda canını hiçe sayarak yoga yaptığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
    • İHA
    • 23.02.2022 - 06:34
    • Güncelleme : 23.02.2022 - 06:43
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    Kadıköy'de bir kadın çatıda yoga yaparken görüntülendi

    Kadıköy’de geçtiğimiz gün bir kadın çatıya çıkarak canını hiçe sayıp yoga yapmaya başladı.

    ÇATIDA TEHLİKELİ HAREKETLER

    Sosyal medyaya düşen görüntüler şok etkisi oluştururken, çatıda tehlikeli bir biçimde yoga yapan kadın yürekleri ağızlara getirdi.

    Kadıköy'de bir kadınkız çatıda yoga yaptı - Video

    GÖRÜNTÜLER AMATÖR KAMERAYA YANSIDI

    Kadının tehlikeli yoga keyfi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Kameraya yansıyan görüntülerde bir kadının çatı üzerinde yoga hareketleri yaptığı görülüyor.

    Kadıköy de bir kadın çatıda yoga yaparken görüntülendi #1

    Kadıköy de bir kadın çatıda yoga yaparken görüntülendi #2

    Kadıköy de bir kadın çatıda yoga yaparken görüntülendi #3

    Kadıköy de bir kadın çatıda yoga yaparken görüntülendi #4


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