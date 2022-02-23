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- Kadıköy'de bir kadın çatıda yoga yaparken görüntülendi
Kadıköy'de bir kadın çatıda yoga yaparken görüntülendi
Kadıköy’de bir kadının çatıda canını hiçe sayarak yoga yaptığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
- İHA
- 23.02.2022 - 06:34
- Güncelleme : 23.02.2022 - 06:43
Kadıköy’de geçtiğimiz gün bir kadın çatıya çıkarak canını hiçe sayıp yoga yapmaya başladı.
ÇATIDA TEHLİKELİ HAREKETLER
Sosyal medyaya düşen görüntüler şok etkisi oluştururken, çatıda tehlikeli bir biçimde yoga yapan kadın yürekleri ağızlara getirdi.
Kadıköy'de bir kadınkız çatıda yoga yaptı - Video
GÖRÜNTÜLER AMATÖR KAMERAYA YANSIDI
Kadının tehlikeli yoga keyfi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kameraya yansıyan görüntülerde bir kadının çatı üzerinde yoga hareketleri yaptığı görülüyor.