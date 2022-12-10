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    Kadıköy'de ceza yiyen minibüsçü: Yine fazla yolcu alacağız

    Bazı sivil trafik polisleri, yolcu gibi minibüse binerek denetim yaptı. 10 minibüs şoförüne toplam 4 bin 384 lira ceza kesilirken ceza yiyen Özkan Kahyacı, "Yine fazla yolcu alacağız" dedi.
    • 10.12.2022 - 17:50
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    Kadıköy'de ceza yiyen minibüsçü: Yine fazla yolcu alacağız

    İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve sivil trafik ekipleri, Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde denetim yaptı.

    Denetimde; fazla yolcu alan, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan, emniyet kemeri takmayan, kırmızı ışık ihlali yapan ve yayaya yol vermeyen şoförlere cezai işlem uyguladı.

    Polis, yolcu gibi minibüse bindi

    Şoförlerin ehliyetleri, yolcu taşımacılığı ile ilgili belgeleri ve koltuk sayısına göre fazla yolcu alımı gibi kontroller yapıldı.

     

    Denetimler esnasında yolcu gibi minibüse binen bazı sivil trafik polisleri, şoförlerin kurallara uyup uymadığını ve fazla yolcu alıp almadıklarını kontrol etti.

    "5 fazla yolcu aldık, kıyamet kopuyor"

    Durdurulan minibüs şoförü, "Cezai işlem uygulanacak olsun abi bir şey olmaz. 5 tane fazla yolcu aldık olur böyle şeyler. 5 fazla yolcu aldık, kıyamet kopuyor. İstanbul burası." diyerek kendisini savundu.

    Kadıköy de ceza yiyen minibüsçü: Yine fazla yolcu alacağız #1

    "Yine fazla yolcu alacağız"

    Ayakta fazla yolcu almaktan ceza kesilen Özkan Kahyacı "Araçta fazla yolcu vardı, yasaktı ama aldık yapacak bir şey yok. Minibüste sivil memur arkadaş varmış. Onlar görevini yapıyor, biz de çalışıyoruz.

    Yarın bir gün, bu aralar dağılınca ne yapacağız. Yine fazla yolcu alacağız. Biz ceza yiyeceğiz, onlar da çevirecek." dedi.

    Kadıköy de ceza yiyen minibüsçü: Yine fazla yolcu alacağız #2

    "Böyle uygulamalara devam edilsin"

    Emniyet kemeri takılı olmadığından ceza kesilen minibüs şoförü ise "Helal olsun, böyle uygulamalara devam edilsin." diye konuştu.

    Kadıköy de ceza yiyen minibüsçü: Yine fazla yolcu alacağız #3

    10 şoföre ceza kesildi

    DHA'nın haberine göre; yapılan denetimlerde 10 minibüs şoförüne; kırmızı ışık ihlali, fazla yolcu almak, saygısızca araç kullanmak, yayaya yol vermemek, emniyet kemeri takmamak gibi kural ihlallerinden toplam 4 bin 384 lira cezai işlem uygulandı.

    Kadıköy de ceza yiyen minibüsçü: Yine fazla yolcu alacağız #4

    Kadıköy de ceza yiyen minibüsçü: Yine fazla yolcu alacağız #5

    Kadıköy de ceza yiyen minibüsçü: Yine fazla yolcu alacağız #6

    Kadıköy de ceza yiyen minibüsçü: Yine fazla yolcu alacağız #7

    Kadıköy de ceza yiyen minibüsçü: Yine fazla yolcu alacağız #8

    Kadıköy de ceza yiyen minibüsçü: Yine fazla yolcu alacağız #9

    Kadıköy de ceza yiyen minibüsçü: Yine fazla yolcu alacağız #10


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