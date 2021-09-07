Kadıköy'de cinayet şüphelisi hükümlü yakalandı

2016 yılında Üsküdar'da işlenen cinayetin 19 yıl hükümlü şüphelisi, 5 yıl sonra Kadıköy'de yakalanarak cezaevine gönderilmek üzere emniyete götürüldü.

5 yıl önce 2016 yılının Ağustos ayında Üsküdar'da Uğur Ekşi, kafede oturduğu sırada kendisine selam veren Kenan Alkan'a sinirlendi.

Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Kenan Alkan'ı bıçaklayarak öldüren Uğur Ekşi, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

KADIKÖY'DEKİ OPERASYONLA YAKALANDI

2016 yılından bu yana aranan Uğur Ekşi, dün akşamüstü İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince Kadıköy'de yapılan operasyonla gözaltına alındı.

HAKKINDA 19 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VAR

Aranan şahıslar Büro Amirliği ekiplerince dün gözaltına alınan Uğur Ekşi'nin hakkında, 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLECEK

Ayrıca şüphelinin, çeşitli suçlardan da suç kaydının bulunduğu belirtildi. Uğur Ekşi'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüleceği, oradan da cezaevine gönderileceği öğrenildi.