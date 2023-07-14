Kadıköy'de çocuklar sıcakta serinlemek için fıskiyelerle eğlendi Megakent için yapılan sıcaklık uyarılarının ardından beklenen sıcaklık etkisini göstermeye başladı. Vatandaşlar gölge alanlara akın ederken çocuklar ise fıskiyelerin altında hem eğlendi hem serinledi.

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DHA

Türkiye kavruluyor...

Yurdun birçok noktasında hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Bunlardan biri de İstanbul.

Kent, hafta boyunca yüksek sıcaklıklarla mücadele etti.

Öte yandan AKOM'dan dün ve bugün için uyarı geldi. Vatandaşlar saat 11.00 - 16.00 aralığında dışarı çıkmama konusunda uyarıldı.

Çocuklar fıskiyeyle serinledi

Bugün ise beklenen sıcaklık etkisini göstermeye başladı.

Güneşin yakıcı etkisinden korunmak isteyenler çeşitli önlemler alırken, çocuklar ise fıskiye alanlarında serinledi.

Kadıköy'deki Göztepe Parkı'na gelen çocuklar fıskiyelerin altında oyun oynadı. Çocukların eğlencesine anneleri de eşlik etti.

Senkronize hareket eden fıskiyelerden çıkan suyu yakalamaya çalışan çocuklar, birbirlerine su atarak zaman geçirdi.

"Bu sıcakta bayılmamak için harika bir yer"

Çocukların çok keyif aldığını söyleyen Sevinç Yıldırım, “Burası çok güzel, çocuklar bayılıyor. Bu sıcakta bayılmamak için harika bir yer. İnşallah biraz serinler. Bu sıcaklara başka türlü dayanılmaz." diye konuştu.

"Çok güzel eğleniyorum"

Çocuklardan biri, "Burası bizim için çok iyi oldu." derken, başka bir çocuk ise, "Hava çok sıcak bizim için çok iyi oldu." diye konuştu. Fıskiyede serinleyen çocuklardan bir diğeri ise, "Ben çok güzel eğleniyorum hava çok sıcak." dedi.