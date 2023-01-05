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    Kadıköy’de denetimde ceza kesilen taksici: Yevmiye gitti kanka

    Taksilere yönelik yapılan denetimlerde, kurallara uymayan taksi sürücülerine ceza yağdı. Denetime takılan bir taksi şoförü, "Yevmiye gitti kanka" ifadelerini kullandı.
    • 05.01.2023 - 16:47
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 17:11
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    Kadıköy’de denetimde ceza kesilen taksici: Yevmiye gitti kanka

    İstanbul'da trafikte güvenliği sağlamak isteyen ekipler, trafiğin yoğun olduğu Kadıköy bölgesinde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

    Denetimler çerçevesinde taksi sürücülerinin yolcu seçip seçmediği, kısa mesafe yolcu alıp almadığı, emniyet kemeri takıp takmadığı kontrol edilirken gerekli evrak belgeleri de incelendi.

    Kemer takmadığı tespit edilen bir taksi sürücüsü, polis ekipleri tarafından çevrildi.

    "Siz kendiniz uyduruyorsunuz"

    Sürücü, kendisine soru soran basın mensuplarına, “Nereden gördün takmadığımı, ne kadar saçmalıyorsun sen göremiyorsun. Siz kendiniz uyduruyorsunuz.” dedi.

    Kadıköy’de denetimde ceza kesilen taksici: Yevmiye gitti kanka #1

    "Normal trafikte olan şeyler"

    Aynı sürücüye, kemer takmamaktan dolayı 436 TL para cezası uygulandı. Ceza makbuzu kesilen sürücü, “Ağabey sağ ol cezayı yedik, normal trafikte olan şeyler.” dedi.

    “Yevmiye gitti kanka”

    Denetimlerde kemer takmamaktan ceza uygulanan bir başka taksici, “Ağabey yapacak bir şey yok kurala uymadık, cezayı yedik. 436 lira ceza yemişiz, yevmiye gitti kanka.” şeklinde konuştu.

    Toplam bin 744 lira ceza kesildi

    Denetimler çerçevesinde 4 sürücüye kemer takmamaktan toplamda bin 744 lira ceza kesildi.

    İHA'nın haberine göre, bir sürücüye ise ruhsat bulundurmamaktan dolayı 370 lira cezai işlem uygulandı.

    Kadıköy’de denetimde ceza kesilen taksici: Yevmiye gitti kanka #2


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