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    Kadıköy’de denetimde ceza yedi: Cezayla fotoğraf çektirdi

    Kadıköy’de yapılan denetimde, abartılı egzozdan otomobilin sürücüsüne ceza uygulandı. Ceza yiyen genç sürücü, ceza makbuzu ile beraber otomobilinin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
    • 15.11.2022 - 12:30
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 13:46
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    Kadıköy’de denetimde ceza yedi: Cezayla fotoğraf çektirdi

    İstanbul'da Kadıköy’de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği’nce, trafikte araçlara ve sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi.

    Denetimde durdurulan bir otomobilde abart egzoz bulunduğu tespit edilmesi üzerine otomobilin sahibi Doğuş Boğa’ya bin 850 TL para cezası verildi.

    Ayrıca otomobil de otoparka çekildi.

    Cezayla fotoğraf çektirdi

    Aracın sahibi Boğa, ceza makbuzunu eline alıp otomobilinin önüne geçerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

    "Bedel ödendi"

    Ceza yiyen araç sahibi Doğuş Boğa, "Egzozdan ceza yedim. Aracın egzozu kopuk. İnandıramadım. Bin 850 TL ceza yedim. Bir de otopark parası var. Egzoz dün koptu zaten. Arabayı alalı 2 gün oldu. Araba biraz basık, tümseğe çarpınca egzozu kopardım. Modifiye suç olmamalı. Bedel ödendi. Aracı aldık beledini ödedik." dedi.

    Kadıköy’de denetimde ceza yedi: Cezayla fotoğraf çektirdi ViDEO

    Kadıköy’de denetimde ceza yedi: Cezayla fotoğraf çektirdi #1

    Kadıköy’de denetimde ceza yedi: Cezayla fotoğraf çektirdi #2

    Kadıköy’de denetimde ceza yedi: Cezayla fotoğraf çektirdi #3

    Kadıköy’de denetimde ceza yedi: Cezayla fotoğraf çektirdi #4

    Kadıköy’de denetimde ceza yedi: Cezayla fotoğraf çektirdi #5


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