Kadıköy’de denetimde ceza yiyen genç: Kop kop yapacaktık

Arkadaşlarıyla beraber doğum günü partisine giderken denetime takılan vatandaşa, usulsüz ışıklandırma nedeniyle ceza kesildi. Genç çocuk, cezayı doğum günü olan arkadaşına hediye etti.

Yurt genelinde trafik timlerinin uygunsuz araç kullananlara yönelik denetimleri sürüyor.

Son olarak İstanbul'da araç sürücüleri için uygulama noktası oluşturuldu.

Kadıköy’de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliğince yapılan denetimde, araçlar tek tek durdurularak gerekli evrak ve belgele kontrolü yapıldı.

196 TL ceza kesildi

Ayrıca kurallara aykırı egzoz kullanan sürücülerin tespiti için ‘modifiye araç' denetimi de yapıldı.

Arkadaşlarıyla beraber doğum günü partisine giderken denetime takılan sürücü Kamil Kubilay’a, aracına yaptığı usulsüz ışıklandırmadan dolayı 196 TL para cezası işlemi uygulandı.

"Doğum günü için ışıklandırmalı arabayla gidiyorduk"

Cezayı doğum günü olan arkadaşına ödeteceğini belirten Kubilay, “Doğum günü hediyesi burada, hediyeyi arkadaşa takdim edeceğim. Benim hiçbir suçum yok. Doğum günü için ışıklandırmalı arabayla gidiyorduk. Parti yapacaktık. Kop kop yapacaktık. Cezayı ödeyecek, yapacak bir şey yok.” diye konuştu.

Trafik cezası koçanını hediye ettiler

Kamil Kubilay, polislerin kendisine verdiği ceza koçanını alıp arkadaşlarıyla beraber aracına binerek, Pendik'te bulunan ve o gün doğum günü olan arkadaşı Fehmi Güneş'in yanına gitti.

Arkadaşları, Fehmi Güneş'e doğum günü hediyesi olarak trafik cezası koçanını hediye etti.

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Ekiplerin yanına gittiler

Güneş, kendisine ceza koçanını hediye eden arkadaşları tarafından Pendik'ten alınarak Kadıköy'deki denetim noktasında bulunan polisin ve basın mensuplarının yanına getirildi.

"Tek unutamayacağım anı bu olacak"

Ceza koçanında yazan 196 TL'yi şaşkınlık nedeniyle 'bin 900 TL' olarak okuyan Fehmi Güneş, “Gözünüzü seveyim, elimizde olan son parayı da aldırdınız abi, adamlar bana hediye alacaktı şimdi ceza ödeyeceğiz, ne olacak böyle. Bana hediye alacaklardı, bu cezayı bana ödetiyorlar nasıl olacak bu iş. Beni çağırdılar, doğum gününe adamları ben götürüyorum. Benim hak ettiğim hediye bin 900 TL ceza mıdır? 26 yaşıma girdim. Bu cezayı nasıl ödeyeceğimi düşünüyorum. Tek unutamayacağım anı bu olacak, nasıl olacak, bunun hesabını kim nereye verecek bilmiyorum zaman bunu bize gösterecek. Ben söyledim 'diğer arabayı alın' dedim.

Bu ceza koçanında benim ismim de yazmıyor. Ne yapalım, biz ödeyeceğiz. Trafik kurallarına uyalım, uymayanları da uyaralım. Alkol kullanmayalım, emniyet kemerimizi takalım. Kırmızı ışık ihlallerine dikkat edelim. Makas atmayalım dikkatli olalım ama bu cezaların da bir sonu gelsin.” diye konuştu.