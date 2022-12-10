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    Kadıköy'de denetimde ceza yiyen genç şarkı söyledi

    Denetim yapan ekiplerin, muayene süresinin dolduğu gerekçesiyle cezai işlem uyguladığı bir araç sürücüsü "Şarkı söyleyerek ünlü olamadım ama ceza yiyerek ünlü oldum" dedi.
    • 10.12.2022 - 12:01
    • Güncelleme : 10.12.2022 - 12:25
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    Kadıköy'de denetimde ceza yiyen genç şarkı söyledi

    İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipler amirliğince otomobil ve sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi.

    Denetim kapsamında, tek tek araçları durduran polis ekipleri, araç sürücülerinin gerekli evrak ve belgelerini kontrol ederek alkol testi yaptı.

    Ayrıca kurallara aykırı egzoz kullanan sürücülerin tespiti için 'modifiye araç' denetimi de yapıldı.

    Sürücülere ceza kesildi

    Uygulama sırasında mevzuata aykırı olarak araçlarında değişiklik yaptığı tespit edilen araç sürücülerine ceza kesildi.

    Denetimde ceza yedi, şarkı söyledi VİDEO

    "Ceza yiyerek ünlü oldum"

    Denetime takılan Burak Engin isimli bir şahsa aracının muayene süresinin dolduğu gerekçesiyle 427 TL para cezası kesildi. Hakkında cezai işlem uygulanan şahıs, "Ben alıştım, devletimiz var olsun. Ben sürekli ceza ödüyorum. Hak ediyoruz, hak ettiğimizi de yaşıyoruz. Yapacak bir şey yok. Sesim de güzeldir. Şarkı söyleyerek ünlü olamadım ama ceza yiyerek ünlü oldum." dedi.

    "Polis abilerime teşekkür ediyorum"

    İHA'nın haberine göre, "Ceza yediğim için polis abilerime teşekkür ediyorum" diyen gencin şarkı söylediği anlar kayıt altına alındı.

    Kadıköy de denetimde ceza yiyen genç şarkı söyledi #1

    Kadıköy de denetimde ceza yiyen genç şarkı söyledi #2

    Kadıköy de denetimde ceza yiyen genç şarkı söyledi #3


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