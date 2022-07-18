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    Kadıköy'de devrilen ağaç, yolu kapadı

    İstanbul Kadıköy'de kökünden kırılan ağaç yola devrildi. Sokak trafiğe kapanırken, ağaç itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı.
    • 18.07.2022 - 07:09
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    Kadıköy'de devrilen ağaç, yolu kapadı

     

    Fikirtepe Mahallesi Bayraktar Cami Sokak üzerinde, mahalle sakinlerinin daha önce tehlike oluşturduğu gerekçesi ile yetkililere bildirdikleri ağaç yola devrildi. Devrilen ağaç,  elektrik tellerinin kopmasına neden olurken, Bayraktar Cami Sokak ve Kasrı Ali Caddesi'ndeki trafik akışını da engelledi.

    İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ve AYEDAŞ ekipleri sevk edildi. AYEDAŞ ekipleri elektrik akımını kestikten sonra itfaiye erleri, motorlu testere ile ağacı parçalara ayırarak yoldan kaldırdı.

    Kadıköy de devrilen ağaç, yolu kapadı #1

    "Herkes ağacın devrilmesine uyandı"

    Sokakta oturan çevre sakini, “Biz aslında 10-15 gün öncesinden şikayet etmiştik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, İstanbul Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne şikayet etmiştik. Ama hiç kimse ilgilenmedi. Gelen olmadı. En sonunda ağaç yıkıldı öyle geldiler. Arabanın üzerine de geldi ama bir şey olmadı galiba.  Bilgisayar başında kulaklığım takılıyken bile çıtır çıtır sesleri duydum. En sonunda düştü ağaç. Herkes ona uyandı" dedi.

    Devrilen ağacın parçalara ayrılıp kaldırılmasının ardından sokak ve caddede trafik normal seyrine döndü.

     

    Kadıköy de devrilen ağaç, yolu kapadı #2

    Kadıköy de devrilen ağaç, yolu kapadı #3

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