Kadıköy'de drift atan sürücüye 20 bin lira ceza Drift ve patinaj yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü anları sosyal medya hesabından paylaşan sürücü sivil trafik polisleri tarafından yakalandı. Ehliyetine 60 gün el konulan sürücüye 20 bin lira idari para cezası uygulandı.

DHA Trafik magandaları vatandaşların hayatlarını tehlikeye atmaya devam ediyor. İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Münir Nurettin Selçuk Caddesi Kalamış Parkı'nın önünde bir sürücü otomobiliyle drift attı ve patinaj çekti. Sürücü, trafikteki tehlikeli anlarını da sosyal medya hesabından paylaştı. Ekipler harekete geçti Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri, çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen polisler, 34 FAV 098 plakalı otomobilin sürücünün C.G. olduğunu tespit etti. 20 bin lira para cezası uygulandı Sivil trafik polisi tarafından yakalanan C.G.'ye 'Drift yapmak' suçundan 20 bin 342 lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine ise 60 gün süreyle el konuldu.