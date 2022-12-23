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- Kadıköy'de drone destekli trafik denetimi yapıldı
Kadıköy'de drone destekli trafik denetimi yapıldı
Polis ekipleri tarafından araç trafiğinin yoğun olduğu ilçede yapılan trafik denetiminde, kural ihlali yapan sürücülere toplam bin 182 TL para cezası verildi.
- 23.12.2022 - 13:31
- Güncelleme : 23.12.2022 - 14:01
Yurt genelinde trafik timlerinin uygunsuz araç kullananlara yönelik denetimleri sürüyor.
Son olarak İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, drone destekli uygulama noktası oluşturuldu.
Cezai işlem uygulandı
İstanbul Trafik Denetim Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetim öğle saatlerine gerçekleştirildi.
Uygulama noktasında çevrilen sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.
Toplam bin 182 TL ceza kesildi
DHA'nın aktarımına göre; drone ile yapılan denetimde 6 sürücüye emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle, toplam bin 182 TL para cezası verildi.
Kadıköy'de drone destekli trafik denetimi yapıldı VİDEO