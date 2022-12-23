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Kadıköy'de drone destekli trafik denetimi yapıldı

Kadıköy'de drone destekli trafik denetimi yapıldı

Polis ekipleri tarafından araç trafiğinin yoğun olduğu ilçede yapılan trafik denetiminde, kural ihlali yapan sürücülere toplam bin 182 TL para cezası verildi.