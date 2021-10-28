5 ayrı suçu bulunan şahsın, bina önlerinden çaldığı bisikletleri Eminönü'nde sattığı ortaya çıktı.

Bölgede artan bisiklet ve scooter hırsızlığı, polis ekiplerini harekete geçirdi.

20 gün önce İstanbul Kadıköy'de 5 katlı binada yaşayan bir vatandaş, akşam bina önüne park ettiği elektrikli scooterını sabah bulamadı.

İhbarın ardından evin önüne polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevredeki ve binada bulunan güvenlik kameralarını inceledi.

Şüphelinin, Marmaray ile Söğütlüçeşme'ye geldiğini ve Moda'daki binadan hırsızlık yaptığı belirlendi.

KULLANDIĞI KART DA ÇALINTI

Ekiplerin incelemeleri sonucunda, şahsın Eminönü'ne gittiği ve vapur seyahatinde kullandığı İstanbulkart'ın da çalıntı olduğu belirlendi.

Kartın, Filistinli bir tıp öğrencisine ait olduğu ortaya çıktı.

ÇALDIĞI BİSİKLETLE YAKALANDI

Son olarak Zeytinburnu çevresinde olduğu tespit edilen şüphelinin, iki hafta boyunca gittiği yerler takip altına alındı.

Polis ekipleri, teknik takibi sonlandırarak hırsızı Zeytinburnu'nda, Kadıköy'den çaldığı bisikletle yakaladı.

Şahin Ç. olduğu belirlenen şüpheli, gözaltına alınarak Rıhtım Polis Merkezi'ne getirildi.

5 AYRI HIRSIZLIK OLAYINA KARIŞTIĞI BELİRLENDİ

Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçerek Kadıköy'de 5 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen Şahin Ç.'nin, kartla bina kapılarını açtığı, binaların en üst katlarından başlayarak daire önlerindeki bisiklet ve elektrikli scooterları çaldığı ve çaldığı eşyaları Eminönü'nde sattığı öğrenildi.

Kadıköy'de elektrikli scooter hırsızı, çalıntı kartla yakalandı VİDEO



ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hırsız, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, Şahin Ç.'nin binaya girdiği, çaldığı scooter ile binadan ayrıldığı ve Kadıköy Eminönü İskelesi'ndeki turnikelerden geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.





