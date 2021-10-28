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    Kadıköy'de elektrikli scooter hırsızı, çalıntı kartla yakalandı

    5 ayrı suçu bulunan şahsın, bina önlerinden çaldığı bisikletleri Eminönü'nde sattığı ortaya çıktı.
    • DHA
    • 28.10.2021 - 11:14
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 11:31
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    Kadıköy'de elektrikli scooter hırsızı, çalıntı kartla yakalandı

    Bölgede artan bisiklet ve scooter hırsızlığı, polis ekiplerini harekete geçirdi.

    20 gün önce İstanbul Kadıköy'de 5 katlı binada yaşayan bir vatandaş, akşam bina önüne park ettiği elektrikli scooterını sabah bulamadı.

    İhbarın ardından evin önüne polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevredeki ve binada bulunan güvenlik kameralarını inceledi.

    Şüphelinin, Marmaray ile Söğütlüçeşme'ye geldiğini ve Moda'daki binadan hırsızlık yaptığı belirlendi.

    KULLANDIĞI KART DA ÇALINTI

    Ekiplerin incelemeleri sonucunda, şahsın Eminönü'ne gittiği ve vapur seyahatinde kullandığı İstanbulkart'ın da çalıntı olduğu belirlendi.

    Kartın, Filistinli bir tıp öğrencisine ait olduğu ortaya çıktı.

    Kadıköy de elektrikli scooter hırsızı, çalıntı kartla yakalandı #1

    ÇALDIĞI BİSİKLETLE YAKALANDI

    Son olarak Zeytinburnu çevresinde olduğu tespit edilen şüphelinin, iki hafta boyunca gittiği yerler takip altına alındı.

    Polis ekipleri, teknik takibi sonlandırarak hırsızı Zeytinburnu'nda, Kadıköy'den çaldığı bisikletle yakaladı.

    Şahin Ç. olduğu belirlenen şüpheli, gözaltına alınarak Rıhtım Polis Merkezi'ne getirildi.

    Kadıköy de elektrikli scooter hırsızı, çalıntı kartla yakalandı #2

    5 AYRI HIRSIZLIK OLAYINA KARIŞTIĞI BELİRLENDİ

    Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçerek Kadıköy'de 5 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen Şahin Ç.'nin, kartla bina kapılarını açtığı, binaların en üst katlarından başlayarak daire önlerindeki bisiklet ve elektrikli scooterları çaldığı ve çaldığı eşyaları Eminönü'nde sattığı öğrenildi.

    Kadıköy'de elektrikli scooter hırsızı, çalıntı kartla yakalandı VİDEO

    ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Hırsız, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, Şahin Ç.'nin binaya girdiği, çaldığı scooter ile binadan ayrıldığı ve Kadıköy Eminönü İskelesi'ndeki turnikelerden geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    Kadıköy de elektrikli scooter hırsızı, çalıntı kartla yakalandı #3

    Kadıköy de elektrikli scooter hırsızı, çalıntı kartla yakalandı #4

    Kadıköy de elektrikli scooter hırsızı, çalıntı kartla yakalandı #5

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