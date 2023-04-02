Kadıköy’de eşi tarafından öldürülen hakime veda Tartıştığı eşi tarafından bıçaklanıp üzerine kızgın yağ dökülen hakim Heybeliada'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Hakim için düzenlenen cenaze törenine çok sayıda seveni katıldı.

İHA İstanbul’un Kadıköy ilçesinde geçtiğimiz cuma günü hakim N.A. ile eşi H.A. (43), arasında tartışma çıktı. Eşini bıçaklayan H.A., ardından üzerine kızgın yağ döktü. 54 yaşındaki hakim, hayatını kaybetti. Kendini attı H.A. ise cinayetin ardından üçüncü kattan atlayarak intihar etti. H.A., geçtiğimiz cumartesi günü Karacaahmet Şakirin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Sevenleri cenaze törenine katıldı Anadolu Adliyesi’nde hakim olan N.A. ise bugün öğle namazını müteakip Heybeliada’da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. N.A. için düzenlenen cenaze törenine çok sayıda seveni katıldı.