Kadıköy’de eşi tarafından öldürülen hakime veda
İHA

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde geçtiğimiz cuma günü hakim N.A. ile eşi H.A. (43), arasında tartışma çıktı.

Eşini bıçaklayan H.A., ardından üzerine kızgın yağ döktü.

54 yaşındaki hakim, hayatını kaybetti.

Kendini attı

H.A. ise cinayetin ardından üçüncü kattan atlayarak etti.

H.A., geçtiğimiz cumartesi günü Karacaahmet Şakirin Camii’nde kılınan namazının ardından defnedildi.

Sevenleri cenaze törenine katıldı

Anadolu Adliyesi’nde hakim olan N.A. ise bugün öğle namazını müteakip Heybeliada’da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

N.A. için düzenlenen cenaze törenine çok sayıda seveni katıldı.