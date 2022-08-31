Eski eşinin evini bastığı iddia edilen İbrahim Ö., içerideki 3 kişiyi yaraladıktan sonra kendisini eve kilitledi. Polis ekipleri tarafından çıkarılan İbrahim Ö., gözaltına alındı.

İstanbul’un Kadıköy ilçesine bağlı Suadiye Mahallesi Kurudere Sokak'ta, saat 11.00'da, İlhan Ö. isimli şahsın 6 ay önce boşandığı eşi Melike Ö.'nün evini bastığı ileri sürüldü.

Eski eşi Melike Ö. ve 2 erkek şahsı aynı evde gören şüpheli İbrahim Ö., evde bulduğu kesici aletle 2 kişiyi yaraladı.

Melike Ö. ve yaralanan 2 kişi evden kaçıp kendi imkanları ile hastaneye gitti. İHA’nın haberine göre; İlhan Ö., kendini eve kapattı.

İkna çalışmaları 3 saat sürdü

Olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ikna çalışmaları yaklaşık 3 saat sürdü. Çalışmaların sonuç vermesi ile evden çıkarılan İbrahim Ö., gözaltına alındı.

Kadıköy'de eski eşinin evini basıp 3 kişiyi yaraladı VİDEO



“Tırmanarak eve çıkmış”

Mahalle sakinlerinde Ahmet Kaya Pınar, “Eski eşi içerdeyken, şahıs tırmanarak eve çıkmış. Evde bulunan iki kişiye zarar vermiş. Sanırım jiletle kesmiş. Adam sonrasında kendini eve kapattı. Polisler şahsı çıkarmaya çalışıyor. Yaralı şahsın yüzünü gördüm. Kesiğe benzer yaralar vardı.” dedi.