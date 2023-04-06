Kadıköy'de evden çıkartmak istediği kiracısını ağabeyiyle tekme tokat dövdü Yaşanan ev sahibi ve kiracı kavgası bu sefer tekme tokat kavga yaşandı. Kiracısını evden çıkartmak isteyen adam, birlikte gittiği ağabeyiyle tekme tokat saldırarak kaçtı.

DHA

Yeni bir ev sahibi ve kiracı anlaşmazlığı şiddetle bitti...

Son bir yıldır ev sahipleri ve kiracılar arasında başlayan fahiş kira anlaşmazlığında her gün yeni bir olay gündeme geliyor.

Yaşanan tartışmaların adresi, 2 Nisan Pazar günü bu sefer de İstanbul'un Kadıköy ilçesi oldu.

Ev sahibi Gökhan Y., 1 yıllık kiracısı Göker Kumdakcı'yı ikinci aydan itibaren evden çıkartmak istedi.

Kumdakcı ise hemen ev bulamayacağını belirterek bir süre beklemelerini söyledi.

Kiracısına ihtarname çekti

Bunun üzerine Gökhan Y., noterden ihtarname çekerek, evde kendisinin oturmak istediğini belirtti. Bu aşamadan sonra ev sahibi ile kiracı arasında husumet başladı.

Elektriğini kesti

Pazar akşamı ise saat 21.00 sıralarında Kumdakcı'nın evinin elektriği, Gökhan Y.'nin kardeşi İkram Y. ve arkadaşı Fırat A. tarafından kesildi.

Dairesinden çıkarak elektrikleri açmak için aşağı inen Kumdakcı, ev sahibinin kardeşi İkram Y. ve arkadaşı Fırat A. ile karşılaştı.

Polisi arayacağım derken saldırdılar

Ellerindeki sözleşmeyi gösteren İkram Y. ile Fırat A., Kumdakcı'nın evden çıkmasını istedi. Bu sırada polisi arayacağını söyleyen Kumdakcı, bu iki kişinin saldırısına uğradı.

Apartmanın içerisinde darbedilen Kumdakcı çığlık atarak yardım isterken, saldırıyı gerçekleştirenler kaçtı.

O anlar kaydedildi

O anlar apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Kira yükseltmek amacıyla bir uzlaşma yapmadı"

Ev sahibinin kardeşleri tarafından darbedilen Göker Kumdakcı şu şekilde konuştu:

Bu eve yerleştikten 2 ay sonra bize 'Çıkın' demeye başladılar. Eve yerleştiğimiz zaman yüksek bir fiyattı, tam kiraların yükseldiği dönemdi. Biz kendilerine değerlendireceğimizi belirttik.



Daha sonra burada oturmaya devam edeceğimizi belirttik. Bunun üzerine çocuğunun okulunun eve yakın olduğunu gerekçe sunarak bize ihtarname çekti. Evden çıkmamız konusunda ısrarcı oldu, kira yükseltmek amacıyla bir uzlaşma yapmadı.



İlk olarak sokakta saldırıya uğradım, boğazımı sıktılar. İkinci saldırı apartman içerisinde oldu. Bu kez kardeşleri geldi. Dairemin elektriğini kesmişler, ben de aşağı indim. Kendileri bana 'Biz ev sahibiyiz' dediler, kendilerine davanın sürdüğünü söyledim.



Baktım olacak gibi değil 112'yi aramaya çalıştım, o an telefonu elimden çekip saldırmaya başladılar. Ben sadece bağırabildim, komşum kapıya çıkınca kaçtılar. Şu an iyi değiliz, eşim de evdeydi.



Artık eve korkarak giriyoruz. Bugün de evde kalmayacağız. Böyle bir olayın Kadıköy'de olması bana çok garip geliyor. Gereği neyse yapılmasını talep ediyorum.

"Bu ortamda tek sözü söyleyecek şeyin hukuk olması gerek"

Göker Kumdakcı'nın avukatı Halil İbrahim Sert ise şöyle dedi: