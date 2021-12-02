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    Kadıköy'de feci kaza: 1 ölü

    Kadıköy'de lastiğin patlaması sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Fikirtepe yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 02.12.2021 - 06:40
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 07:00
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    Kadıköy'de feci kaza: 1 ölü

    Kadıköy'de saat 04:15 sıralarında 1. Çevreyolu bağlantısında Cem Yücel yönetimindeki otomobil, lastiğinin patlaması sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

    Aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil savrularak yolun sağ kısmındaki bariyerlere çarptı.

    BARİYER OK GİBİ SAPLANDI

    Bariyerden seken otomobile Hasanpaşa-Fikirtepe yol ayrımında bulunan bariyer ok gibi saplandı.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sebebiyle otomobil içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartıldı.

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    SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

    Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünün ardından sürücü Cem Yücel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yücel'in cansız bedeni, cenaze nakil aracıyla Medeniyet Üniversitesi morguna kaldırıldı.

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    KİRALIK ARAÇ OLDUĞU BELİRLENDİ

    Kaza sebebiyle Fikirtepe ayrımı bir süre trafiğe kapandı. Otomobil çekici yardımıyla çıkartılarak otoparka götürüldü. Otomobilin, mobil uygulama üzerinden dakikalık araç kiralayan bir firmaya ait olduğu öğrenildi.

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    KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Araçtan yola sızan yağ ve yakıt, yol bakım ekipleri tarafından temizlendi. Olay yerindeki çalışmaların ardından trafik tekrar eski seyrine döndü.

    Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

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