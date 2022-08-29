Kadıköy'de gece kulübünde yüksekten düşen kadın ağır yaralandı

İstanbul Kadıköy'de gece kulübünde eğlenen kadın, birinci kattan yola düşerek ağır yaralandı.

Saat 01.00 sıralarında Caddebostan Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde bulunan gece kulübünde, henüz ismi öğrenilemeyen genç kadın, eğlendiği sırada kulübün birinci katından yola düşerek yaralandı.

Yoldan geçenlerin ihbarıyla hastaneye kaldırıldı

DHA'nın haberine göre; yoldan geçenlerin görmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.