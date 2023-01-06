Kadıköy'de genç kurye trafik kazasında yaşamını yitirdi

Sipariş için yola çıkan üniversite öğrencisi, seyir halinde ilerlediği sırada makas attığı iddia edilen bir otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Genç hayatını kaybederken sürücü serbest bırakıldı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, 20 Aralık gecesi motosiklet kazası yaşandı.

19 yaşındaki üniversite öğrencisi Yusuf Uğur Uzunsakaloğlu, kuryelik yaptığı bir restoranda sipariş götürmek için yola çıktı.

Seyir halinde ilerlediği sırada makas attığı öne sürülen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Hayatını kaybetti

Hastaneye kaldırılan Uzunsakaloğlu, 2 hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti.

İHA'nın aktarımına göre; otomobil sürücüsü ise polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi

Genç çocuk için dün öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye ailesi, yakınları ve motosikletli kuryeler katıldı.

Anne Semra Uzunsakaloğlu, tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Uzunsakaloğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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"Hem üniversite okuyor hem kuryelik yapıyordu"

Dayısı Nurhan İlhan, "Siparişi bıraktıktan sonra eve gelirken, arkadan bir otomobilin çarptığını biliyoruz. Sürücü ifadesi alındıktan sonra, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Hem üniversite okuyor hem kuryelik yapıyordu. Özel bir üniversitede aşçılık okuyordu." dedi.

"Bu gibi kazaların önüne geçilmesini istiyoruz"

Kurye arkadaşı Muhammet Turan, "Kazadan sonra gördüm, yerde yatıyordu, motosikleti 100 metre ilerdeydi. 2 hafta yoğun bakımda kaldı, bugün hayatını kaybetti. Çok üzücü olaylar. Ben de kaza geçirdim, hala tedavi görüyorum. Bu gibi kazaların önüne geçilmesini, sesimizin duyulmasını istiyoruz." dedi.









