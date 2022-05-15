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    Kadıköy'de İBB ekibi, İSKİ borusunu patlattı

    İBB ekiplerinin yol çalışması sırasında İSKİ borusu patladı. Kırılan borudan fışkıran su yola aktı.
    • 15.05.2022 - 16:13
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    Kadıköy'de İBB ekibi, İSKİ borusunu patlattı

    İBB yol bakım ve onarım ekipleri, Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi kavşağında saat 12.00 sıralarında iş makinesiyle asfalt çalışması yaptı.

    Asfalt dökerken boruyu patlattılar

    Ekipler İSKİ'ye bağlı ana hat su borusuna zarar verdi. Kırılan borudaki su, tazyikle fışkırarak yola aktı.

    Kepçe ile fışkıran su kontrol edilmeye çalışıldı.

    DHA'nın haberine göre hattaki suyu kesen ekipler, boruyu tamir etmek için çalışma başlattı.

    Kadıköy de İBB ekibi, İSKİ borusunu patlattı #1

    Kadıköy de İBB ekibi, İSKİ borusunu patlattı #2

    Kadıköy de İBB ekibi, İSKİ borusunu patlattı #3

    Kadıköy de İBB ekibi, İSKİ borusunu patlattı #4

    Kadıköy de İBB ekibi, İSKİ borusunu patlattı #5

    Kadıköy de İBB ekibi, İSKİ borusunu patlattı #6


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