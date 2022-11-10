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- Kadıköy’de İETT otobüsü kapısı açık ilerledi
Kadıköy’de İETT otobüsü kapısı açık ilerledi
Sabah saatlerinde işe ve okula gidenlerin yoğun kalabalık oluşturduğu yolcu otobüsünde şoför, uzun süre orta kapıyı açık bırakarak aracı sürdü. O anlar vatandaşlardan tarafından kaydedildi.
- 10.11.2022 - 09:40
- Güncelleme : 10.11.2022 - 10:12
Yolcu dolu İETT otobüsü tehlikeye davetiye çıkardı...
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde sabah saatlerinde seyir halinde olan 500T yolcu otobüsü, sosyal medyada gündem oldu.
Kapıyı açık bıraktı
Büyük bir kalabalık nedeniyle sıkışıklık yaşanan araçta, yolcular kapı ağızlarında beklemeye başladı.
Bu sırada orta kapıyı kapatmayan otobüs şoförü, tehlikeli şekilde yolculuğa devam etti.
Metrelerce ilerledikten sonra kapattı
Yolculardan birisi kapıyı çekerek kapatmaya çalıştıysa da başarılı olamadı.
Otobüs şoförü, metrelerce ilerledikten sonra otobüsün kapısını kapattı.
Kadıköy’de İETT otobüsü kapısı açık ilerledi VİDEO
O anlar kamerada
İHA'nın aktarımına göre; yolcu dolu İETT otobüsünün kapısı açık şekilde ilerlediği anlar, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.