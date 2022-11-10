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Kadıköy’de İETT otobüsü kapısı açık ilerledi

Kadıköy’de İETT otobüsü kapısı açık ilerledi

Sabah saatlerinde işe ve okula gidenlerin yoğun kalabalık oluşturduğu yolcu otobüsünde şoför, uzun süre orta kapıyı açık bırakarak aracı sürdü. O anlar vatandaşlardan tarafından kaydedildi.