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    Kadıköy’de İETT şoförü ile otomobil sürücüsünün kavgası kamerada

    Kırmızı ışıkta duran İETT otobüsü ile otomobil sürücüleri, sözlü tartışmanın ardından araçlarından inerek tekme ve yumruklarla kavga etti. O anlar ise kameralara kaydedildi.
    • 13.09.2022 - 13:24
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 13:44
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    Kadıköy’de İETT şoförü ile otomobil sürücüsünün kavgası kamerada

    Son günlerde İETT otoübüsleri gündemden düşmüyor...

    Son olarak İstanbul'un Kadıköy ilçesinde sefer yapan bir İETT otobüsü, seyir halinde ilerlerken kırmızı ışıkta durdu.

    Bu sırada yan tarafta bulunan otomobil sürücüsü ile sözlü tartışma yaşadı.

    Birbirlerine saldırdılar

    Tansiyonun yükselmesiyle iki sürücü, araçlarından inerek sokak ortasında birbirlerine saldırdı.

    Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya çevredekiler müdahale etmeye başladı.

    Kadıköy’de İETT şoförü ile otomobil sürücüsünün kavgası kamerada VİDEO

    O anlar kaydedildi

    İHA'nın aktarımına göre; otobüs şoförü güçlükle zapt edilerek vatandaşlar tarafından aracına geri gönderilirken kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Kavganın neden çıktığı ise henüz öğrenilemedi.

    Kadıköy’de İETT şoförü ile otomobil sürücüsünün kavgası kamerada #1

    Kadıköy’de İETT şoförü ile otomobil sürücüsünün kavgası kamerada #2

    Kadıköy’de İETT şoförü ile otomobil sürücüsünün kavgası kamerada #3


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