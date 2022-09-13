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Kadıköy’de İETT şoförü ile otomobil sürücüsünün kavgası kamerada

Kadıköy’de İETT şoförü ile otomobil sürücüsünün kavgası kamerada

Kırmızı ışıkta duran İETT otobüsü ile otomobil sürücüleri, sözlü tartışmanın ardından araçlarından inerek tekme ve yumruklarla kavga etti. O anlar ise kameralara kaydedildi.