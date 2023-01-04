Kadıköy'de iki kadının aracına defalarca vuran taksicinin 63 suç kaydı çıktı 

Gece saatlerinde evlerine dönmeye çalışan iki kadının içinde bulunduğu cipe kasıtlı şekilde birkaç kez çarpan taksi şoförünün, 63 suç kaydı çıktı. Konuya ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Trafik magandası taksi şoförü, seyir halindeki kadın sürücüleri defalarca rahatsız etti.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, 30 Aralık Cuma gecesi 03.30 sıralarında yaşanan olay pes dedirtti.

52 yaşındaki Berna K. ve 48 yaşındaki Yıldız S., cipleriyle bir arkadaşlarının doğum günü partisinden dönüyordu.

Taksi iki defa çarptı

Kızıltoprak'a geldiklerinde ciplerine arkadan bir taksi çarptı. Ne olduğunu anlayamadan taksici ikinci kez ciplerine çarptı.

Taksicinin kendilerine kasıtlı şekilde çarptığını fark eden kadınlar gaza basarak kurtulmaya çalıştı.

Taksicinin ısrarcı takibi devam etti

Ancak taksici, ısrar ederek takip etmeyi ve arkalarından çarpmayı sürdürdü.

Olaya polisler de şahit oldu

Gecenin karanlığında dehşet içinde kalan kadınlardan Yıldız S., polisi arayarak yardım istedi.

Kadınlar hastane önüne geldiğinde taksici bir kez daha arkadan çarpınca yol üzerindeki polisler gürültüyü fark etti.

Şoför kaçtı

Bu sırada polisleri fark eden taksi şoförü olay yerinden kaçtı.

Konuyla ilgili çalışma başlatıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Araçların seyir güzergahlarındaki kameralarının incelenmesi sonucunda ticari taksinin plakası tespit edildi.

63 suç kaydı çıktı

Çalışmaların devamında 35 yaşındaki taksi sürücüsü R.Ş., dün gözaltına alındı.

Yapılan araştırmalarda taksi sürücüsünün, 35'i 'Otodan hırsızlık' olmak üzere 7 farklı konudan toplam 63 suç kaydı olduğu belirlendi.

Adli makamlara sevk edilecek

DHA'nın haberine göre, şüpheli taksi sürücüsünün, 'Mala zarar verme' suçundan bugün adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.





