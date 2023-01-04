Petrol
80.56
-1.88%
Euro
19.9051
0.70%
Dolar
18.7396
0.10%
Altın
1.121
1.44%
Borsa
5610
0.00%
Bitcoin
319.835
0.38%
BTXN Coin
7.37
2.78%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Kadıköy'de iki kadının aracına defalarca vuran taksicinin 63 suç kaydı çıktı 

    Gece saatlerinde evlerine dönmeye çalışan iki kadının içinde bulunduğu cipe kasıtlı şekilde birkaç kez çarpan taksi şoförünün, 63 suç kaydı çıktı. Konuya ilişkin çalışmalar devam ediyor.
    • 04.01.2023 - 12:13
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 12:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kadıköy'de iki kadının aracına defalarca vuran taksicinin 63 suç kaydı çıktı 

    Trafik magandası taksi şoförü, seyir halindeki kadın sürücüleri defalarca rahatsız etti.

    İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, 30 Aralık Cuma gecesi 03.30 sıralarında yaşanan olay pes dedirtti.

    52 yaşındaki Berna K. ve 48 yaşındaki Yıldız S., cipleriyle bir arkadaşlarının doğum günü partisinden dönüyordu.

    Taksi iki defa çarptı

    Kızıltoprak'a geldiklerinde ciplerine arkadan bir taksi çarptı. Ne olduğunu anlayamadan taksici ikinci kez ciplerine çarptı.

    Taksicinin kendilerine kasıtlı şekilde çarptığını fark eden kadınlar gaza basarak kurtulmaya çalıştı.

    Kadıköy de iki kadının aracına defalarca vuran taksicinin 63 suç kaydı çıktı  #1

    Taksicinin ısrarcı takibi devam etti

    Ancak taksici, ısrar ederek takip etmeyi ve arkalarından çarpmayı sürdürdü.

    Olaya polisler de şahit oldu

    Gecenin karanlığında dehşet içinde kalan kadınlardan Yıldız S., polisi arayarak yardım istedi.

    Kadınlar hastane önüne geldiğinde taksici bir kez daha arkadan çarpınca yol üzerindeki polisler gürültüyü fark etti.

    Şoför kaçtı

    Bu sırada polisleri fark eden taksi şoförü olay yerinden kaçtı.

    Konuyla ilgili çalışma başlatıldı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

    Araçların seyir güzergahlarındaki kameralarının incelenmesi sonucunda ticari taksinin plakası tespit edildi.

    63 suç kaydı çıktı

    Çalışmaların devamında 35 yaşındaki taksi sürücüsü R.Ş., dün gözaltına alındı.

    Yapılan araştırmalarda taksi sürücüsünün, 35'i 'Otodan hırsızlık' olmak üzere 7 farklı konudan toplam 63 suç kaydı olduğu belirlendi.

    Adli makamlara sevk edilecek

    DHA'nın haberine göre, şüpheli taksi sürücüsünün, 'Mala zarar verme' suçundan bugün adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

    Kadıköy de iki kadının aracına defalarca vuran taksicinin 63 suç kaydı çıktı  #2

    Kadıköy de iki kadının aracına defalarca vuran taksicinin 63 suç kaydı çıktı  #3

    Kadıköy de iki kadının aracına defalarca vuran taksicinin 63 suç kaydı çıktı  #4

    Kadıköy de iki kadının aracına defalarca vuran taksicinin 63 suç kaydı çıktı  #5


    6 aylık enflasyon farkı
    Gündem

    6 aylık enflasyon farkı

    ABD'nin En Büyük Teknoloji Şirketine Kâr Ortağı Ol
    Advertorial

    ABD'nin En Büyük Teknoloji Şirketine Kâr Ortağı Ol

    VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2022 - 2023 VGM burs sonuçları sorgulama
    Gündem

    VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2022 - 2023 VGM burs sonuçları sorgulama

    Görüş Bildir