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    Kadıköy'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

    İstanbul Kadıköy'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 ki,şi yaralanırken, sürücüler birbirlerinin kırmızı ışıkta geçtiğini savundu.
    • DHA
    • 23.04.2022 - 07:42
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    Kadıköy'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

    Saat 04:00 sıralarında Kadıköy Bağdat Caddesi ile Ethem Efendi caddesi kesişiminde seyir halinde olan, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil ile Ethem Efendi Caddesi'nden Bağdat Caddesi'ne dönüş yapan plakalı otomobil çarpıştı.

    Araçlar savruldu, 3 kişi yaralandı

    Çarpmanın etkisiyle otomobiller savruldu. Kazayı her iki otomobilin sürücüsü de yara almadan atlatırken araçlardan birinin içerisinde yolcu olarak bulunan G.Ö. , D.N. Ve M.T bulundukları yerde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları yerden itfaiye yardımıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Kadıköy de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı #1

    Birbirlerini kırmızı ışıkta geçmekle suçladılar

    Her iki otomobilin sürücüsü de birbirlerinin kırmızı ışıkta geçtiğini öne sürdü. Kaza sebebiyle Bağdat Caddesi bir süre trafiğe kapandı. Kazalı otomobillerin çekici yardımıyla otoparka kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

    Kadıköy de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı #2

    Kadıköy de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı #3

    Kadıköy de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı #4


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