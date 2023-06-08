Kadıköy'de iki sürücü yumruk yumruğa kavga etti Yol verme tartışması yaşayan taksi şoförü ile otomobil sürücüsünün birbirine girdiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İHA

Sürücülerin bitmek bilmeyen yol kavgaları trafiği tehlikeye atmaya devam ediyor.

Yol verme kavgaları artarken bir diğer yandan da kavgalar ölümle sonuçlanmaya kadar gitti.

Bir yeni olayın adresi ise İstanbul'un Kadıköy ilçesi oldu.

Kadıköy’de yaşanan olayda, taksi şoförü ile bir otomobil sürücüsü, trafikte yol verme nedeniyle birbirleriyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle araçlarını yolda durdurup inen şahıslar birbirlerine girdi.

Ekipler güçlükle ayırdı

Tarafların birbirlerine yumruklarla saldırdığı kavgayı sonlandırmada, çevredeki vatandaşlar ile polisler güçlük çekti.

Polis ekipleri birbirlerine saldıran şahıslara biber gazı ile müdahale etti. Tarafların polis tarafından engellenmesiyle kavga sonlandı.

O anlar kaydedildi

Kavga anları vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.