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    Kadıköy'de iş yeri deposunda yangın  

    Kadıköy'de 4 katlı bir binanın giriş katındaki depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, yaralı ve can kaybı olmadan söndürüldü.
    • DHA
    • 13.09.2021 - 03:00
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    Kadıköy'de iş yeri deposunda yangın  

     

    Kadıköy'de Sahrayı Cedit Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın giriş katındaki iş yerinin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Yangında can kaybı ve yaralı olmadığı bildirildi.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Yangını gören çevredekiler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

    Yangını fark eden apartman sakinleri de apartmanı boşaltarak sokağa çıktı.

    Yaşanan yangında can kaybı ve yaralı bulunmazken itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini bulmak için depo içinde inceleme başlattı.

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    ''ÇOK ŞÜKÜR CAN KAYBI YAŞANMADI''

    Apartman sakinlerinden Nilüfer Aydın, “Ben tam yatmak üzereydim, bir koku duydum, hatta balkondan çıktım baktım bir şey var mı diye. Bir şey duymadım, görmedim sonra yattım. Ondan bir 10 dakika, 15 dakika sonra zilime basıldı. 'Yangın var' diye haber verdiler. Sonra apar topar çıktık dışarıya sonuç bu. Dükkan o sırada kapalıydı, kimse yoktu. Herkeste aşağıya indi çok şükür can kaybı yaşanmadı" dedi.

    Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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