DHA

İstanbul'un ilçesinde yaşanan olayda, sahil kenarında şarkı söyleyen 30 yaşındaki Cihan Aymaz'ın yanına yanaşan alkollü Mehmet C., bir türkü istedi.

Aymaz olumsuz yanıt verince ikili arasında tartışma çıktı.

Mehmet C., yanındaki bıçakla Cihan Aymaz'ı göğsünden yaraladı. Aldığı darbenin etkisiyle denize düşen Aymaz, olay yerine gelen ekiplerce sudan çıkartıldı.

Vefat etti

Aymaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırgan şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Cihan Aymaz'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Ataşehir'deki Kayışdağı Merkez Camii'ne getirildi.

Kadıköy'de istek şarkı cinayeti kamerada

Gözyaşlarıyla uğurlandı

Aymaz'ın ailesi, cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti. Acılı baba uzun süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Öğle vakti kılınan namazı sonrası Aymaz'ın cenazesi, Başıbüyük Mezarlığı'na defnedildi.

Kadıköy'de istek şarkı cinayeti kamerada
Kadıköy'de istek şarkı cinayeti kamerada
Kadıköy'de istek şarkı cinayeti kamerada
Kadıköy'de istek şarkı cinayeti kamerada
Kadıköy'de istek şarkı cinayeti kamerada
Kadıköy'de istek şarkı cinayeti kamerada
Kadıköy'de istek şarkı cinayeti kamerada
Kadıköy'de istek şarkı cinayeti kamerada