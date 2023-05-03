Kadıköy'de istek şarkı cinayeti kamerada Kadıköy Rıhtım bölgesinde sokak müzisyeni Cihan Aymaz'ın hayatını kaybettiği bıçaklı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yaşanan olayda, sahil kenarında şarkı söyleyen 30 yaşındaki Cihan Aymaz'ın yanına yanaşan alkollü Mehmet C., bir türkü istedi.

Aymaz olumsuz yanıt verince ikili arasında tartışma çıktı.

Mehmet C., yanındaki bıçakla Cihan Aymaz'ı göğsünden yaraladı. Aldığı darbenin etkisiyle denize düşen Aymaz, olay yerine gelen ekiplerce sudan çıkartıldı.

Vefat etti

Aymaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırgan şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayet anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Cihan Aymaz'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Ataşehir'deki Kayışdağı Merkez Camii'ne getirildi.

Gözyaşlarıyla uğurlandı

Aymaz'ın ailesi, cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti. Acılı baba uzun süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Öğle vakti kılınan namazı sonrası Aymaz'ın cenazesi, Başıbüyük Mezarlığı'na defnedildi.