Bir taksi sürücüsü, dönüş yapacağı esnada yol üzerinde seyir halinde olan araçla çarpıştı. Yaşanan kaza anı ve araç sürücüsünün tepkisi cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Kadıköy ilçesi D-100 Karayolu üzerinde sağ şeritte park halinde olan taksi dönüş yapmak istedi.

FARK ETMEDİ, ÇARPIŞTI

Taksici, o esnada yol üzerinde seyir halinde olan aracı fark etmedi ve iki araç çarpıştı.

Saat 11.00 sıralarında meydana gelen kaza anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de kaza anı kamerada ViDEO

KORNA ÇALDIĞI HALDE DÖNDÜ

Görüntülerde seyir halinde olan araç sürücüsünün korna çalmasına rağmen taksi sürücünün dönüş yaptığı ve çarpıştıkları görülüyor.