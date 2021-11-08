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    Kadıköy'de kaza anı kamerada

    Bir taksi sürücüsü, dönüş yapacağı esnada yol üzerinde seyir halinde olan araçla çarpıştı. Yaşanan kaza anı ve araç sürücüsünün tepkisi cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 08.11.2021 - 12:23
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 15:49
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    Kadıköy'de kaza anı kamerada

    İstanbul’un Kadıköy ilçesi D-100 Karayolu üzerinde sağ şeritte park halinde olan taksi dönüş yapmak istedi.

    FARK ETMEDİ, ÇARPIŞTI

    Taksici, o esnada yol üzerinde seyir halinde olan aracı fark etmedi ve iki araç çarpıştı.

    Saat 11.00 sıralarında meydana gelen kaza anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Kadıköy'de kaza anı kamerada ViDEO

    KORNA ÇALDIĞI HALDE DÖNDÜ

    Görüntülerde seyir halinde olan araç sürücüsünün korna çalmasına rağmen taksi sürücünün dönüş yaptığı ve çarpıştıkları görülüyor.

    Kadıköy de kaza anı kamerada #1

    Kadıköy de kaza anı kamerada #2

    Kadıköy de kaza anı kamerada #3

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