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Kadıköy'de kaza anı kamerada
Bir taksi sürücüsü, dönüş yapacağı esnada yol üzerinde seyir halinde olan araçla çarpıştı. Yaşanan kaza anı ve araç sürücüsünün tepkisi cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İHA
- 08.11.2021 - 12:23
- Güncelleme : 08.11.2021 - 15:49
İstanbul’un Kadıköy ilçesi D-100 Karayolu üzerinde sağ şeritte park halinde olan taksi dönüş yapmak istedi.
FARK ETMEDİ, ÇARPIŞTI
Taksici, o esnada yol üzerinde seyir halinde olan aracı fark etmedi ve iki araç çarpıştı.
Saat 11.00 sıralarında meydana gelen kaza anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kadıköy'de kaza anı kamerada ViDEO
KORNA ÇALDIĞI HALDE DÖNDÜ
Görüntülerde seyir halinde olan araç sürücüsünün korna çalmasına rağmen taksi sürücünün dönüş yaptığı ve çarpıştıkları görülüyor.