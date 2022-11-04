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    Kadıköy'de kaza yapan kadın sürücü, gazetecilere saldırdı

    Süratli otomobil kullanırken aracıyla takla atan kadın sürücü, olay yerinde bulunan basın mensuplarına "Çekmeyin" diyerek saldırdı.
    • 04.11.2022 - 07:34
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    Kadıköy'de kaza yapan kadın sürücü, gazetecilere saldırdı

    Gece saat 03.00 sularında Kadıköy Caddebostan Çetin Emeç bulvarında, 34 Z 3535 plakalı otomobil sürücüsü olan kadın, yola süratli girip direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Yara almadan kurtuldu

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak yolun kenarında bulunan yeşil alana otomobiliyle savruldu. Vatandaşların ilk müdahalesinin ardından kadın sürücü araçtan yara almadan kurtuldu.

    Kadıköy de kaza yapan kadın sürücü, gazetecilere saldırdı #1

    Gazetecileri engellemeye çalıştı

    İHA'nın aktardığına göre; olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Takla atan araçtan kısa süreli dumanlar yükselirken itfaiye ekipleri olaya müdahale ederek çıkan dumanları kontrol altına aldı. Olay yerinden görüntü almaya çalışan basın mensuplarına sürücü, "Çekmeyin" diyerek müdahale etti.

    Kadıköy de kaza yapan kadın sürücü, gazetecilere saldırdı #2

    Kazanın ardından polis ekipleri Çetin Emeç Bulvarını kontrollü şekilde trafiği tek şeritten verdi. Çekicinin otomobili bulunduğu yerden çekilmesinden sonra trafik tekrardan trafiğe açıldı.

    Kadıköy de kaza yapan kadın sürücü, gazetecilere saldırdı #3

    Kadıköy de kaza yapan kadın sürücü, gazetecilere saldırdı #4

    Kadıköy de kaza yapan kadın sürücü, gazetecilere saldırdı #5

    Kadıköy de kaza yapan kadın sürücü, gazetecilere saldırdı #6

    Kadıköy de kaza yapan kadın sürücü, gazetecilere saldırdı #7


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