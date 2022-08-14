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    Kadıköy’de kiracılar çıkmayınca, apartman önüne moloz döktüler

    3 kiracı, kira sözleşmeleri bitmediği gerekçesi ile yıkım kararı alınan apartmandan çıkmayı reddetti. Yıkımı üstlenen firma, apartmana önüne giriş çıkışları engellemek için moloz döktü.
    • 14.08.2022 - 12:14
    • Güncelleme : 14.08.2022 - 12:27
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    Kadıköy’de kiracılar çıkmayınca, apartman önüne moloz döktüler

    İstanbul’un Kadıköy ilçesinde, bir binada yıkım kararı alınması üzerine sözleşmesi devam eden kiracılar çıkmayı reddetti.

    Yıkım çalışmalarını yürüten firma, apartman girişine moloz döküp giriş çıkışları engelledi. Tüm uyarılara rağmen molozları döken şahıslar, olay yerinden uzaklaştı.

    “Daire sahiplerine söylemeye bile tenezzül etmemişler”

    İHA’nın haberine göre; dökülen molozun kaldırılmasını isteyen apartman sakinlerinden Metin Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

    “Burası müteahhide verilmiş. Daire sahiplerine söylemeye bile tenezzül etmemişler. Bize bir kağıt filan gelmedi. Kadıköy’ün göbeğinde yaşıyoruz, görüyorsunuz durumu yani. Bu da hayvanlık yani. Çok özür dileyerek konuşuyorum ama.

    Kadıköy’de kiracılar çıkmayınca, apartman önüne moloz döktüler #1

    “Dağda mı yaşıyoruz”

    Kadıköy ya burası Kadıköy. Çocuklarım bugün dışarı çıkamadı. Beni aradılar, 'Baba evden çıkamıyoruz' diye. Ben de aşağı inip yolu açmaya çalıştım. Dağda mı yaşıyoruz abi, binanın önüne moloz dökmek nedir?”

    Kadıköy’de kiracılar çıkmayınca, apartman önüne moloz döktüler VİDEO


    Kadıköy’de kiracılar çıkmayınca, apartman önüne moloz döktüler #2

    Kadıköy’de kiracılar çıkmayınca, apartman önüne moloz döktüler #3

    Kadıköy’de kiracılar çıkmayınca, apartman önüne moloz döktüler #4


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