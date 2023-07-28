Kadıköy'de kiracısını çıkartmak isteyen mülk sahibi dükkanını kurşunlattı İstanbul Kadıköy'de kiracısının kuaför dükkanını boşaltmasını isteyen mülk sahibi O.K, para karşılığı tahliye teklif etti. Ancak kiracısını teklifini reddedince tartışma büyüdü.

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DHA

Son dönemde ekonomi alanında halkın en derinden hissettiği veri, konut kirası fiyatları.

Türkiye genelinde yaşanan fahiş fiyatlar nedeniyle kiracı ve ev sahipleri boğaz boğaza geldi.

Son dönemde kira anlaşmazlıkları nedeniyle tatsız olaylarda ciddi artış yaşanıyor.

Fiyat artıran ev sahipleri ve artırmamakta direnen kiracıların birbirine girdiği haberler art arda kamuoyuna yansıyor.

Bunlardan biri de İstanbul'da yaşandı..

Bu kez ev sahibi saldırmadı, silahlı adam tuttu..

Kadıköy Bahariye Caddesi üzerinde bulunan bir kuaförde meydana gelen olayda dükkan sahibi O.K, kiracısı Yunus Yiğit’in kirasına zam yapmak istedi.

Zamda anlaşamadılar, dükkanı boşaltması için para teklif etti

Yiğit, zam talebini kabul etmedi ve soluğu mahkemede aldı. Dükkan sahibi O.K, bu kez dükkanı boşaltması için Yiğit’e para teklif etti.

Yunus Yiğit bu teklifi de kabul etmeyince, O.K dükkana 2 kişi göndererek sözlü tehditte bulundu.

Dükkanı kurşunlattı

Bir hafta sonra 25 Temmuz’da saat 03.30 sıralarında yüzü maskeli bir kişi, kuaför dükkanın önüne giderek tabanca ile iki el ateş etti. Olayın ardından şüpheli kaçtı. Kurşunlar camı delerek iş yerindeki kombiye isabet etti.

Olay sırasında dükkanda kimsenin olmaması nedeniyle yaralanan olmadı. Bölge sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kiracı şikayetçi oldu

Kiracı Yunus Yiğit, mülk sahibi O.K’den şikayetçi oldu. Saldırganın olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"Dükkanım tahribat içinde"

Kuaför Yunus Yiğit, yaşananları anlatarak şunları söyledi:

Benim kira bedelim o dönem 2 bin 500 lirayken benden direkt 8 bin ile 10 bin arası talepte bulundu. Ben de bunu ödeyemeyeceğim için reddettim, sonuçta esnafız ve kazancımız belli. O da dükkandan çıkmamı istedi. Amacı burayı yüksek kira gösterip satmak. Kendisi emlakçı, alım satım yapıyor.



Bana belli bir para vermeyi teklif etti, vereceği para ile ben dükkan açamam. Evimde uyuyordum, uyurken esnaf arkadaşlarım beni aradılar. ‘Ağabey, dükkanın silahla kurşunlandı’ dediler. Olay yeri inceleme geldi, 2 kurşun atılmış. Dükkanımın birçok yeri tahribat içinde.

"Müşteriler korkuyor"

Yiğit, sözlerini sürdürdü: