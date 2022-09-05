Kadıköy'de komşular arası gürültü kavgasına polis dahil oldu

Kadıköy'de komşular arası gürültü kavgasına polis dahil oldu

Fikirtepe Mahallesi'nde mahalleli arasında çıkan gürültü tartışması polisler tarafından güçlükle ayrıldı. Ekipler mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

İstanbul Kadıköy'de mahallelil birbirine girdi.

Fikirtepe Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşanan olayda, mahalleli arasındaki gürültü tartışması bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Nabızların giderek alevlendiği olayda, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polisler müdahale etti

Gürültü tartışması sebebiyle kavga eden taraflar, polis ekiplerince güçlükle yatıştırıldı.

Yaşanan kavganın sona ermesiyle polis, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için olayın yaşandığı sokakta geniş güvenlik önlemi aldı.

Ekipler sokakta nöbet tuttu

Emniyet güçlerinin mahalle sakinlerine 'evlerinize dönün' uyarılarıyla olaylar sakinleşirken güvenlik güçleri, tedbir amaçlı bir süre daha sokaktaki bekleyişini sürdürdü.