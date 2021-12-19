Sokak köpeğinin kovaladığı motosikletli sürücü panik yapınca yere düştü.Hastaneye kaldırılan şahsın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

İstanbul Kadıköy'de Caferağa Mahallesi'nde siparişi adrese götürmek için yola çıkan motosikletli kuryenin bir sokak köpeği havlayarak peşine takıldı.

Panik yapan sürücü motosikletin hakimiyetini kaybederek düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yaralı sürücünün yardımına koştu.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU

İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen motokuryenin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kadıköy'de köpeğin kovaladığı moto kurye kaza yaptı

"BU TARZ OLAYLARLA ÇOK SIK KARŞILAŞIYORUZ"

Kaza olan sokaktaki bir iş yerinde çalışan Veli Yalçın, "Büyük bir gürültü çıktı. Ambulans geldi, hastaneye götürdü" diye konuştu.

"BU TARZ KAZALARLA ÇOK KARŞILAŞIYORUZ"

Aynı mahallede başka bir motokurye ise, "Gece 1 sıralarında olmuş. Bizim arkadaş paket götürürken kaza yapmış. Köpek kovalamış. Ara sokaktan caddeye çıkan yerde. Bu tarz olaylarla çok karşılaşıyoruz. Köpek içgüdüsel bir şey yapıyor ama bu yüzden çok kaza oluyor. Duyduğum kadarıyla kırıkları varmış vücudunda" dedi.





























