Kadıköy'de lastiği patlayan otomobil zincirleme kazaya yol açtı: 1 ölü 1 yaralı

Kadıköy Bostancı'da lastiği patlayan bir otomobilin D-100 karayolu üzerinde durması ile birlikte yaşanan zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

02.00 sıralarında Kadıköy Bostancı D-100 karayolu Ankara istikametinde, sürücüsü öğrenilemeyen 34 EIU 299 plakalı otomobilin lastiği patlayınca yolun ortasında durmak zorunda kaldı.

İBB ARACI YARDIM İÇİN DURDU

Bu sırada arkasından gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, 34 CSZ 777 plakalı kamyonetleri ile durarak sürücüye yardım amacıyla yola duba yerleştirdi. Ekipler çalışmasını yaparken, karayolundaki araçlar da yavaşladı.

AŞIRI HIZLI OTOMOBİL, DİĞER ARAÇLAR ÇARPTI

Anıl Yıldırım'ın kullandığı 34 DAG 065 plakalı otomobil ise duramayarak önündeki belediyeye ait kamyonete ve diğer otomobillere çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ YARALANDI, YOLCU ÖLDÜ

Kazada sürücü Anıl Yıldırım yaralanırken, yanında seyahat eden Dursun Berkay hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle D-100 karayolu Ankara istikametinde ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olay yeri inceleme polislerinin çalışmalarından sonra kaza yapan araçların yoldan kaldırılması ile trafik tekrar normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.