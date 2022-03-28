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    Kadıköy'de lastiği patlayan otomobil zincirleme kazaya yol açtı: 1 ölü 1 yaralı

    Kadıköy Bostancı'da lastiği patlayan bir otomobilin D-100 karayolu üzerinde durması ile birlikte yaşanan zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 28.03.2022 - 05:15
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    Kadıköy'de lastiği patlayan otomobil zincirleme kazaya yol açtı: 1 ölü 1 yaralı

     

    02.00 sıralarında Kadıköy Bostancı D-100 karayolu Ankara istikametinde, sürücüsü öğrenilemeyen 34 EIU 299 plakalı otomobilin  lastiği patlayınca yolun ortasında durmak zorunda kaldı.

    İBB ARACI YARDIM İÇİN DURDU

    Bu sırada arkasından gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, 34 CSZ 777 plakalı kamyonetleri ile durarak sürücüye yardım amacıyla yola duba yerleştirdi. Ekipler çalışmasını yaparken, karayolundaki araçlar da yavaşladı.

    Kadıköy de lastiği patlayan otomobil zincirleme kazaya yol açtı: 1 ölü 1 yaralı #1

    AŞIRI HIZLI OTOMOBİL, DİĞER ARAÇLAR ÇARPTI

    Anıl Yıldırım'ın kullandığı 34 DAG 065 plakalı otomobil ise duramayarak önündeki belediyeye ait kamyonete ve diğer otomobillere çarptı.  Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kadıköy de lastiği patlayan otomobil zincirleme kazaya yol açtı: 1 ölü 1 yaralı #2

    SÜRÜCÜ YARALANDI, YOLCU ÖLDÜ

    Kazada sürücü Anıl Yıldırım yaralanırken, yanında seyahat eden Dursun Berkay hayatını kaybetti.

    Kaza nedeniyle D-100 karayolu Ankara istikametinde ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olay yeri inceleme polislerinin çalışmalarından sonra kaza yapan araçların yoldan kaldırılması ile trafik tekrar normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

     

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    Kadıköy de lastiği patlayan otomobil zincirleme kazaya yol açtı: 1 ölü 1 yaralı #4

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