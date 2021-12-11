Kadıköy'de lise öğrencisine darp

Okul bahçesinde yürürken dışarıdan gelen yaşıtı tarafından yumruklu saldırıya uğrayan çocuk hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yatılı bir lisede eğitim gören Hubeyd K. (15) okul bahçesinde yürürken, yanına öğrenci olmadığı belirlenen iki kişi yaklaştı.

Şahıslardan biri kenarda beklerken diğeri Hubeyd'e bir anda yumruk attı.

Neye uğradığını şaşıran Hubeyd, aldığı darbe sonrası olay yerinden koşarak uzaklaştı.

SURATINA 5 DİKİŞ ATILDI

Öğrencinin elmacık kemiğinin kırıldığı ve gözaltına 5 dikiş atıldığı öğrenildi.

Öte yandan, darp anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kadıköy'de liseli öğrenciye darp

"GÜVENLİK GÖREVLİSİ YERİNDE YOKTU"

Olayla ilgili konuşan esnaf Fuat Demircan, “Gerçekten üzücü bir durum. Normalde bu tarz olaylar burada pek fazla yaşanmazdı. Çocuk zaten yurtta kalıyormuş. Normalde güvenlik kulübesinde bir görevlinin olması gerekiyor. O esnada neredeydi? O da belli değil. Suçsuz bir çocuğun yaşıtları tarafından bu şekilde darbedilmesi gerçekten elim bir olay.” diye konuştu.