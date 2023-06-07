Kadıköy'de lüks aracın direğe çarptığı anlar Kadıköy’de seyir halinde olan lüks otomobil kontrolden çıkarak kaldırımdaki aydınlatma direğine ve ağaca çarptı.

İHA

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, lüks otomobil seyir halindeyken sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine yoldan çıkıp kaldırımdaki aydınlatma direğine ve ağaca çarptı.

Kazada araç sürücüsü Çağla Aydoğan yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sürücü hastaneye kaldırıldı

Kazaya tanık olan çevredekiler ise kaza yapan aracın yanına koşarak sürücüye yardım etmeye çalıştı. Araç sürücüsü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kontrolden çıkan lüks otomobilin yol kenarındaki ağaca çarptığı kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, otomobil yol kenarındaki aydınlatma direğine ve ağaca çarparak duruyor. Çevredekiler de sürücüye yardım içi yanına koşuyor.