Lüks villada tarihi eser ve kaçak avlanan hayvanların ürünlerinin satışı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. 700 hayvan boynuzu, çok sayıda anfora ve tarihi sikke ele geçirildi

İstanbul’un Kadıköy ilçesine bağlı Kalamış’taki lüks bir villada, Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu kapsamında bulunan hayvanlara ait boynuz ile parçaların bulunduğu ihbarı üzerine İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Villada bulunan hayvan ürünlerinden dolayı polis ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile iletişime geçti.

Şüpheliler, yaklaşık 6 ay boyunca teknik ve fiziki olarak takip edildi.

Görevli personel, müşteri gibi villaya gitti

Söz konusu villaya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nde görevli bir personel, müşteri olarak gönderildi.

Villada özel işçilikle işlenen boynuzların satıldığından emin olundu. Polis, operasyon için düğmeye bastı.

Kadıköy'de lüks villaya tarihi eser operasyonu ViDEO

Ev sahibi gözaltına alındı

DHA’nın haberine göre; villaya geçtiğimiz hafta operasyon düzenlendi. Evin bir katının tamamen kapatıldığı ve sadece tarihi eser ile hayvanlara ait parçalara ayrıldığı belirlendi. Ev sahibi olduğu belirlenen şahıs gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Yapılan aramalarda; 485 karaca boynuzu, 13 karaca kafatası,4 karaca boynuz kökü, 271 kızıl geyik boynuzu, 55 kızıl geyik boynuz parçası, 5 çift boynuzlu kızıl geyik kafatası, 2 boynuzsuz yüzülmüş kızıl geyik kafatası,13 mus geyiği boynuzu, 30 ala geyik boynuzu, 141 adet ren geyiği boynuzu, 29 antilop boynuzu, 50 white tailed geyiği boynuzu, 5 çift boynuzlu dağ keçisi kafatası, 20 dağ keçisi boynuzu, 5 bizon boynuzu, 20 Amerikan antilobu boynuzu, 128 çeşitli form ve ebatlarda hayvansal objeler ele geçirildi.

Operasyonda aynı zamanda 29 çeşitli form, ebat ve boyutlarda Yunan, Roma, Bizans, Osmanlı medeniyetlerine ait olduğu değerlendirilen amforalar, 90 adet pişmiş toprak objeler, top mermisi, sedef kakma bağa kaşık, kırık cam şişe, mavi renkli cam şişe, 35 Roma ve İslami dönem sikkeleri, 4 ok ucu bulundu.

“Bu ürünler yasa dışı avcılıkla elde ediliyor”

Operasyon kapsamında ele geçirilen hayvan parçaları Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi. Tarihi eserler ise Müze Müdürlüğü’ne verildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerinden Umut Yüksel, “Burada birçok nadir tür bulunmakta. Toplamda bin 276 adet hayvana ait kürk, deri, boynuz ve tahnit ele geçirildi. Bunlar genellikle dekoratif amaçlı kullanılmakta. Mesela bazı ürünleri altlık olarak kullanıyorlar, bazılarını avize olarak kullanıyorlar. Genellikle lüks mekanlarda lüks evlerde kullanılmakta veya duvara asmak için kullanılıyor. Birçok kullanım yeri var ama genellikle lüks tüketim. Bu ürünlerin fiyatları yaban hayvanın nadirliğine göre değişiyor. Daha nadir türlerde çok daha yüksek meblağlarda değer çıkarmaktalar. Daha çok bulunan türler de ise fiyatlar düşüyor. Bu ürünler yasa dışı avcılıkla elde ediliyor.





“Yerli türlerde tazminat cezası uygulamaktayız”

Genellikle bunları toplayan ve avlayan kişiler, ticaretini yapan kişiler satıyorlar ve bunu bu şekilde piyasaya sürüyorlar. Tabii bu yasa dışı olduğu için bunların belli cezaları var. Eğer tür yabancı ülkelere aitse idari para cezası uyguluyoruz. Yerli türlerde ise tazminat cezası uygulamaktayız. Mesela yaban koyunu ise 500 bin, alageyik ise 150 bin, Karaca ise 10 bin gibi meblağlar ceza olarak kesiliyor. Diğer türlerde belli bir aralıkta idari para cezası uyguluyoruz." dedi.