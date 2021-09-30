Kadıköy’de minibüsçüler tehlikeye davetiye çıkardı

Şoförler tarafından durak yerine karayolunun ortasında indirilen yolcular, tehlikeli anlar yaşadı. Denetimlerin sıkılaştırılmasını isteyen vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

İstanbul Kadıköy'de minibüs şoförü, metrobüs durağında inmek isteyen yolcuları yolu uzatmamak için D-100 karayolunun ortasında indirdi.

Kazaya davetiye çıkarılan görüntülerde yolcular, bariyerlerden atlayarak yolun karşısına geçmeye çalıştı.

Minibüs şoförlerine öfkelenen vatandaşlar, tehlikeli yoldan yaya olarak geçerken sürücülerin tepkilerine maruz kaldı.

"İNSANLARIN CANI ŞOFÖRÜN RUH HALİNE BAĞLI"

Yol ortasında indirilen yolculardan Serap Çakıl, “Normalde bizi durakta indirmesi gerekiyor. Kendisi yolun ortası olan burayı uygun gördüğü için bizi burada indirdi. Şoför Bey sanırım bugün biraz sinirliydi. İnsanların canı, minibüs şoförünün o günkü ruh haline, sabah nasıl uyandığına bağlı resmen. Şoförler nereyi uygun görürse orada inmek zorunda kalıyoruz.” diye konuştu.

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"DENETİMLERİN SIKILAŞTIRILMASINI İSTİYORUZ"

Bir başka vatandaş Fatih Derebaşı ise “Yolcuların bu noktada indirilmemesi gerekiyor. İşlek olan bir yer burası. İnsanların canlarını tehlikeye atıyorlar. Çok yanlış bir hareket. Burada bir arkadaşımı beklerken çok sayıda minibüsçünün aynı şeyi yaptığını gördüm. Bu konuda denetimlerin sıkılaştırılmasını istiyoruz. İnsan hayatından daha önemli bir şey yok.” dedi.



