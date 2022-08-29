Kadıköy'de motosiklet sürücüsü takla atıp taksinin üzerine düştü

Kırmızı ışıkta bekleyen taksiye arkadan çarpan motosikletli, bu etkiyle takla atarak taksini üzerine düştü. Sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

İstanbul Kadıköy'de Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi ışıklarında kaza yaşandı.

Işıklarda beklemekte olan, 34 TFK 92 plakalı taksiye, 34 FDM 425 plakalı motosikletli arkadan çarptı.

Takla atıp taksinin üzerine düştü

Çarpmanın etkisiyle takla atan motosiklet sürücüsü, taksinin üzerine düşerek, yaralandı.

Sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü araç üzerinden kaldırarak ambulansa taşıdı. Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, taksi şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"Taksinin üzerine düştüğü gibi kaldı"

Kaza sonrası yardıma giden Necati Halil, "Motosikletli arkadan taksiye çarpıp, takla atarak üzerine düşmüş. Mesafesini korumamış olabilir çünkü, taksi şoförü kırmızı ışıkta duruyordu. Taksinin üzerine düştüğü gibi kaldı. Bilinci açıktı. Polisi ve ambulansı aradık. Biz de hareket ettirmedik. Ambulans yaralıyı taksinin üzerinden aldı" diye konuştu.

"Motor süratli geldi"

Görgü tanığı Kemal Ocak ise "Taksi kırmızı ışıkta durdu. Motor da biraz süratli geldi. Arkadan çarptı, takla atıp, üzerine düştü. Motorcunun kaskı vardı, durumu da iyiydi, hastaneye kaldırdılar" dedi.