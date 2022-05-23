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- Kadıköy’de öldürülen diş hekiminin katili henüz bulunamadı
Kadıköy’de öldürülen diş hekiminin katili henüz bulunamadı
- 23.05.2022 - 12:57
- Güncelleme : 23.05.2022 - 13:11
İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki bir ofiste çalışan diş hekimi Şeyma Biran’dan (64) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Bunun üzerine Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın 1’inci katındaki daireye giden ekipler, diş hekimini kanlar içerisinde buldu.
Defalarca bıçaklandı
Vahşice katledilen kadının cansız bedeni Adli Tıp morguna kaldırılırken, diş hekiminin ofisinde saatlerce inceleme yapıldı.
Yapılan incelemenin ardından toplanan deliller, incelenmek üzere emniyete götürüldü.
Şeyma Biran’ın boynunda ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler olduğu belirtildi.
“Katili bulun”
Polis ekipleri, cuma gecesi işlenen cinayetin fail ya da faillerini bulmak için çalışmalarını sürdürürken, İstanbul Diş Hekimleri Odası’ndan da açıklama geldi.
Biran’ın kliniğinin önünde Türk Diş Hekimleri Birliği, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Eczacı Odası ve İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanları bir araya gelerek, katilin bulunmasını istedi.
“Kadınlar ölmek istemiyor”
İHA'da yer alan açıklamada, “Kadınlar ölmek istemiyor. Diş Hekimi Şeyma Biran için etkin soruşturma yapılmasını isteriz. Fail bir an önce bulunmalı, gereken ceza verilmelidir. Şeyma Biran meslektaşımızın ailesine başsağlığı diliyoruz. Üzüntümüz, acımız büyük. Gerekenin yapılmasını istiyoruz.” ifadelerine yer verildi.