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Kadıköy’de öldürülen diş hekiminin katili henüz bulunamadı

Kadıköy’de öldürülen diş hekiminin katili henüz bulunamadı

İstanbul Diş Hekimleri Odası, katledilen diş hekiminin kliniğinin önünde basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, “Fail bir an önce bulunmalı, gereken ceza verilmelidir” ifadeleri kullanıldı.