Kadıköy’de otomobil bariyerlere çarptı

Bariyerlere çarpan bir otomobilin sürücüsünün kazadan sonra kaçtığı iddia edildi. Ekipler inceleme yaparken gelip sürücü olduğunu söyleyen şahsı şüpheli bulan ekipler, inceleme başlattı.

Kadıköy’de, İstanbul Çevre Yolu Fikirtepe mevkiinde saat 04.00 sıralarında Edirne istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, kaza yapan otomobilin içinde kimsenin olmadığı görüldü.

Kazayı yapıp kaçtı iddiası

Sürücünün, kazadan sonra kaçtığı iddia edildi. Ekipler büyük çapta hasarlı olan otomobil çevresinde inceleme yaptı.

Sürücü olduğunu ileri sürdü

Kazadan dakikalar sonra beliren bir kişi, sürücü olduğunu ileri sürdü. Ambulansa binen bu kişinin herhangi bir yarasının olmadığını fark eden polis ekipleri, durumu şüpheli bularak inceleme başlattı.

Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.